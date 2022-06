Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onaangekondigd protest met tractoren op Mediapark Hilversum

Een groep van enkele tientallen boeren heeft maandagavond rond 20.15 uur een verrassingsactie gehouden op het Mediapark in Hilversum, meldt de politie.

De boeren zijn met ongeveer veertig tractoren het terrein opgegaan. Waarom de boeren in Hilversum demonstreren is nog niet duidelijk. De actie hindert het verkeer vooralsnog niet. Het Mediapark is nog bereikbaar voor bezoekers.

NOS zet gebouwen op Mediapark af

De NOS heeft de ingangen van het gebouw waar de nieuwsuitzendingen worden verzorgd op het Mediapark afgesloten vanwege de komst van zeker veertig boeren op tractoren. Dat laat een woordvoerder van de NOS aan het ANP weten. „We volgen het protocol van voorzorgsmaatregelen”, stelt hij.

Er vindt op dit moment overleg plaats over de situatie, meldt hij. Het is onduidelijk wat de boeren precies van plan zijn. Hun getoeter was in elk geval te horen in de live-uitzending op NPO Radio 5 die vanaf het Mediapark wordt verzorgd. Vooralsnog hebben de demonstrerende boeren geen gevolgen voor de uitzendingen van de NOS. Meer details over het protocol geeft de woordvoerder niet: „Het is niet voor het eerst dat er op het Mediapark wordt gedemonstreerd.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Voorzitter NPO beveiligd

Eerder deze week bleek dat NPO-voorzitter Frederieke Leeflang sinds kort extra beveiliging heeft. Zij ontvangt bedreigingen vanwege een kritisch rapport van de ombudsman over Ongehoord Nederland. De afgelopen weken zijn meer NPO-presentatoren bedreigd en werden diverse gasten afgezegd vanwege bedreigingen. Zo kon viroloog Marion Koopmans niet naar een uitzending op Oerol omdat haar veiligheid niet gegarandeerd kon worden.

‘Weet dat boeren zullen vechten voor hun toekomst’

Na de grote protestactie in Stroe op zaterdag, blijven boeren ook vandaag protesteren. Zo was al raak op diverse snelwegen. Op meerdere snelwegen, zoals de A67, de A28 en de A2, hinderden tractoren het verkeer. Met grote vertraging tot gevolg. niet doorrijden. Ook is er een boerenprotest op een afrit op de N36 bij Ommen.

Bart Kemp, van boerengroep Argreactie, deed vanochtend nog een laatste oproep om het boerenprotest tegen te houden. Als minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof haar plannen zou terugdraaien, zou het boerenprotest zijn afgelast. „Weet dat boeren zullen vechten voor hun toekomst”, aldus Kemp. „Hoelang en hoever ze zullen vechten, is aan hen.” Hij voegde daar voor de duidelijkheid aan toe dat de boeren hun strijd „zonder wapens moeten voeren”.