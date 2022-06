Drie aanhoudingen voor bedreigen Halsema rond Ajax-huldiging

De politie heeft de afgelopen tijd drie mensen aangehouden voor het online bedreigen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. De bedreigingen hadden betrekking op het besluit om de kampioenshuldiging van Ajax vorige maand niet op het Museumplein te laten plaatsvinden.

Het gaat om drie verdachten van 18 tot 24 jaar oud. Ze plaatsten hun dreigementen op internet. De verdachten komen uit Den Bosch, Dokkum en de gemeente Hollands Kroon (Noord-Holland). Een andere verdachte van 13 jaar oud uit Culemborg heeft een reprimande gekregen van de politie en een excuusbrief geschreven aan Halsema. Hij heeft geen vervolging meer aan zijn broek hangen.

De gemeente Amsterdam maakte op 9 mei na overleg tussen de driehoek bekend dat een huldiging van Ajax in de openbare ruimte, zoals op het Museumplein, niet mogelijk was. Door een groot tekort aan beveiligers kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Daarom werd de club uit de hoofdstad uiteindelijk na de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen op 11 mei gehuldigd in de Johan Cruijff ArenA.

Halsema kreeg na de bekendmaking over de huldiging een stormvloed aan dreigementen en deed aangifte. De burgemeester zou naar eigen zeggen met de dood zijn bedreigd en met verkrachting. Ook trokken heel wat Ajax-supporters na de bekendmaking over de huldiging naar de ambtswoning van Femke Halsema.

In het interview met At5 vertelde Halsema over de woensdagmiddag, waarbij de Ajax-supporters voor haar woning stonden. „Er stond een groep van ongeveer zeshonderd kerels tegenover de ambtswoning en op de brug gingen staan. Met hun middelvinger omhoog. En allemaal schreeuwden ze: ‘Halsema kankerhoer’. En als je daarbij bedenkt, het was namiddag, dat mijn dochter probeerde naar huis te komen, en daarnaar heeft staan kijken. Dan vind ik dat al die mannen zich weleens mogen gaan afvragen wat ze daar eigenlijk aan het doen waren en hoe erg dat is”, aldus Halsema tegen AT5.

Ajax fans bringing the party to mayor Halsema after she announces the club’s fans will not be able to celebrate the league title in the city they win on wednesday. #ajax #amsterdam https://t.co/FzW2rsEEAA

— Dennis Hens (@dennishens18) May 10, 2022