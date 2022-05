Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

5 ijzersterke films en series die in week 21 op Netflix verschenen

Het is feest deze week op Netflix. Bovenaan de lijst met nieuwe films en series prijkt het vierde seizoen van Stranger Things: de sciencefiction-hitserie die heerlijke jaren 80-vibes combineert met ouderwets griezelen.

Ook de foodies onder ons kunnen weer watertandend Netflix aanslingeren. Somebody Feed Phil is terug met een vijfde seizoen waarin de energieke Phil ons wederom meeneemt op een culinaire ontdekkingsreis.

5 nieuwe films en series op Netflix in week 21

Met stip op 1 in de lijst met nieuwe films en series deze week het vierde seizoen van Stranger Things. Zullen de boys inmiddels de baard in de keel hebben?

1. Stranger Things (Original Serie)

De uiterst succesvolle sciencefiction serie Stranger Things is dus terug met een compleet nieuw seizoen. Terug naar de nostalgische jaren 80 boordevol mysterie en krankzinnige monsters. We pakken de draad weer op een half jaar na de ‘slag om Starcourt’, die het dorp Hawkins terreur en vernietiging bracht. De groep vrienden worstelt met de nasleep van deze gebeurtenissen en wordt voor het eerst gescheiden. Zou de vriendschap sterk genoeg zijn om nog een keer de strijd aan te gaan met duistere elementen?

2. Somebody Feed Phil (Original Documentaire)

Tussen de films en series ook een smakelijke foodie-documentaire met de excentrieke Phil Rosenthal. Hij reist naar culinaire uithoeken van de wereld en zet zijn smaakpapillen weer flink aan het werk. Zoals we van hem gewend zijn met een flinke dosis humor.

3. Ricky Gervais: SuperNature (Stand-up comedy)

Grenzen en taboes bestaan niet voor Ricky en in Supernature krijgen diverse individuen en groepen er weer ouderwets van langs. Daar is trouwens niet iedereen blij mee. In de eerste tien minuten van SuperNature maakt hij enkele grove grappen die niet helemaal lekker vielen bij sommige leden van de LHBTI-gemeenschap.

4. De Zeevriendjes seizoen 1 (Animatieserie)

Tussen de nieuwe films en series op Netflix zit deze week ook wat leuks voor de kleintjes onder ons. Zeevriendjes Bruda, Bobbi, Way en Puri gaan op avontuur in de grote oceaan. Herkenbare, alledaagse elementen krijgen een vleugje magie.

5. Vivi o Preferibilmente Morti

Als afsluiter van de lijst met films en series op Netflix een heerlijke spaghettiwestern uit 1969. Lange shots en intense dialogen, perfect om even goed bij te ontspannen. In deze vintage film volgen we de broers Monty en Ted, die 300.000 dollar krijgen. Op één voorwaarde: ze moeten het een half jaar met elkaar zien uit te houden.

