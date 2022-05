Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld bijna op: flitsbezorger Gorillas ontslaat personeel en krimpt in

De opmars van flitsbezorgers lijkt niet te stoppen. Fietsers van Gorillas, Getir, Flink en Zapp zijn vooral in grote steden niet meer uit het straatbeeld weg te denken. Bij eerstgenoemde lijkt de rek er echter wel uit. Gorillas ontslaat de helft van zijn kantoor­personeel en stopt met bezorgen in een aantal landen.

Gorillas ontslaat 300 medewerkers. Dat komt neer op de helft van het kantoorpersoneel. Het gaat vooral om administratieve functies op het hoofdkantoor in Duitsland en regiokantoren in landen. De flitsdienst blijft bezorgen in Nederland, maar stopt in België.

Gorillas verlaat België, Spanje en meer

Gorillas is een Duits bedrijf en was de eerste flitsbezorger in Nederland. Tijdens de coronapandemie breidde het bedrijf razendsnel uit naar onder andere Italië, Spanje, Denemarken en België. Die uitbreiding is niet gelukt. In een persbericht zegt de flitsbezorger vandaag te switchen van ‘hyper growth’ (lees: miljoenen uitgeven om nieuwe klanten binnen te halen en uit te breiden) naar „een duidelijke weg naar winstgevendheid”.

De flitsbezorger blijft actief in thuismarkt Duitsland, net als Frankrijk, Nederland, het VK en de VS. Daar wordt momenteel 90 procent van het geld verdiend. Volgens cijfers van onderzoeksbureau Kantar hebben sinds de introductie van flitsbezorgen ongeveer 5 procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder al eens boodschappen ‘binnen minuten’ laten bezorgen.



‘Geld na drie maanden op’

Volgens techsite TechCrunch heeft Gorillas nog 300 miljoen euro op de bank staan. Dat heeft het bedrijf opgehaald bij allerhande durfinvesteerders. De flitsbezorger maakt nog geen winst en heeft ongeveer 75 miljoen euro per maand nodig om te overleven, dat wil zeggen dat het over een ruime drie maanden afgelopen kan zijn als geen nieuw kapitaal wordt opgehaald. Die 75 miljoen is voor de vandaag aangekondigde inkrimping. De start-up heeft dus tijd gekocht.

De discussie over hoe wenselijk flitsbezorgers eigenlijk zijn, laaide de afgelopen maanden op. Amsterdam en Rotterdam leggen strenge voorwaarden op aan de opening van zogenaamde ‘dark stores’. Dat zijn de panden die als magazijn voor de flitsbezorgers dienen.