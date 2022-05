Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vacature: Metro zoekt freelance redacteuren

Bij Metro zijn we op zoek naar freelance redacteuren die ons team komen versterken. Je weet wat er speelt en draait je hand niet om voor wat je nog niet kent.

Volg jij het nieuws op de voet? Schrijf je maar wat graag over entertainment, kun je bij het nieuws van de dag nét een andere invalshoek bedenken en kent social media voor jouw geen geheimen? Dan zoeken we jou!

Vacature freelance redacteur bij Metro

Tijdens het begin van de pandemie is er een einde gekomen aan de krant Metro. Jammer voor de liefhebber van papier, maar het bracht ook nieuwe mogelijkheden met zich mee. In het afgelopen jaar hebben we Metro fors kunnen uitbouwen naar een sterk online merk met een miljoenenpubliek.

Je maakt onderdeel uit van een klein, hecht team en komt te werken in een rooster. Je bent flexibel inzetbaar; dat betekent dat ochtend- en weekenddiensten erbij horen. Werken op afstand is mogelijk, alhoewel we het ook gezellig vinden als je af en toe naar Amsterdam kunt komen. Onze redactie zit vlakbij Sloterdijk.

Als freelance redacteur weet je wat vandaag actueel is en kun je deze onderwerpen moeiteloos vertalen naar mooie Metro-verhalen. Je bent daarnaast een pro in het maken van goede koppen en pakkende intro’s.

Dit breng je mee:

• Je hebt een journalistieke (of andere relevante) achtergrond en het liefst al ervaring op een nieuwsredactie.

• Je bent goed in het maken van nieuwsverhalen, kunt snel werken en hebt een eigen pen.

• Je weet hoe je de verhalen op een pakkende manier kunt wegzetten op social media.

• Je bent bekend met WordPress, SEO en Google Analytics.

• Enthousiasme, gedrevenheid en bovenal heel veel zin.

Dit bieden we jou:

Je komt te werken in een gezellig, enthousiast team, met vaste en freelance redacteuren. Je krijgt veel vrijheid en de mogelijkheid om eigen ideeën uit te rollen op een landelijke nieuwssite.

Enthousiast geworden? Stuur dan uiterlijk 10 juni jouw cv, motivatie en een aantal verhalen waar je trots op ben naar Amarins de Boer via [email protected]. Inwerkdagen zijn in juni, vanaf juli draai je mee in het rooster.