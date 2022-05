Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet wéér over de schreef qua geld: ‘Zorgwekkend’

Hoe zien de uitgaven van het kabinet eruit? Daar krijgen we vandaag op Verantwoordingsdag, of ‘gehaktdag’, een antwoord op. Het kabinet presenteert namelijk de jaarverslagen over 2021. Ook moet Sigrid Kaag, minister van Financiën, zich verantwoorden voor het beheer van de schatkist. De Algemene Rekenkamer controleert of de uitgaven „zinnig, zuinig en zorgvuldig” zijn gedaan. Eén van de onverwachte kosten van vorig jaar is de extra politieinzet bij coronademonstraties.

Het is niet zeker of 15,5 miljard euro aan beloofde uitgaven volgens de regels is voldaan. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt: het kabinet gaat nu al voor het derde jaar op rij over de schreef. De Rekenkamer noemt het „zorgwekkend”. Het kabinet kan zich volgens de toezichthouder niet meer verschuilen achter crisismaatregelen.

De coronacrisis heeft de overheid ook vorig jaar veel geld gekost. Aan de bestrijding van het virus en het opvangen van de economische gevolgen ervan, zit zo’n 85,5 miljoen euro aan verbonden, verwacht de rekenkamer. Het gaat om alle crisismaatregelen die zijn getroffen in de jaren 2020, 2021 en de nog te verwachten uitgaven in 2022.

Administratieve rompslomp Defensie

Een deel van de onrechtmatigheid komt bij Defensie vandaan, laat de Rekenkamer weten. Bij 1,4 miljard aan aanbestedingen zijn fouten gemaakt. Ook „lichtte de minister het parlement niet steeds tijdig in over uitgaven, voortvloeiend uit wijziging van beleid”. Hierbij gaat het om ruim 1 miljard.

De problemen hebben voornamelijk te maken met het vastgoed-, inkoop- en munitiebeheer van Defensie. Met het extra budget dat de aankomende jaren vrijkomt, moet het kabinet keuzes maken, anders kan het „gevolgen hebben voor de inzet van de krijgsmacht”.

Dure coronademonstraties, blijkt op gehaktdag

Volgens het controle-instituut zouden militairen daarnaast „administratieve rompslomp” ervaren bij het inleveren van munitie na oefeningen. Om die te voorkomen, trappen militairen overgebleven munitie liever in de grond of verschieten ze de patronen. Ondanks de stappen die het ministerie de afgelopen jaren zette, is de situatie niet verbeterd. „Er is geen eindverantwoordelijke en er is geen duidelijke taakverdeling.”

Maar ook aan coronademonstraties, rellen en het handhaven van de coronamaatregelen hangt een prijskaartje. De 800.000 overuren bij de politie zorgen voor een extra uitgavenpost van 44 miljoen euro. Dat bevestigt de politie aan het AD vandaag.

De extra inzet rondom corona was de grootste veroorzaker van overuren in 2021. Maar er speelde meer. Zo moesten er meer personen en gebouwen beveiligd worden, zeker na de moordaanslag op Peter R. de Vries. Ook dat zorgde ervoor dat agenten overuren moesten draaien, laat de politie weten.