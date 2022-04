Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oppassen geblazen voor zakkenrollers op Koningsdag en -nacht: op deze plekken slaan ze vaker toe

Na twee coronajaren is het tijd om weer volop met z’n allen Koningsdag vieren. In het oranje gekleed met een drankje in de hand kunnen we de drukte opzoeken. Maar een mensenmassa is ook aantrekkelijk voor zakkenrollers om gemakkelijk toe te kunnen slaan. Op welke soort plekken kun je dus het beste extra op je kostbare spullen letten?

In typische Koningsdag-steden zoals Amsterdam en Utrecht moet je vooral op je spullen letten in het stationsgebied. En in een stad als Den Haag moet je vooral in drukke winkelgebieden in het centrum oppassen. Dit blijkt uit een analyse van Independer op basis van politiedata.

Zakkenrollers

In Amsterdam waren in 2019 nog 4409 mensen slachtoffer van zakkenrollers. Dat daalde in 2021 naar een totaal van 1491. „Dat is een daling van maar liefst bijna twee derde. Een logische verklaring zijn natuurlijk de maatregelen rondom corona. Het was simpelweg minder druk op straat en er waren geen grote evenementen”, legt Independer verzekeringsexpert Michel Ypma uit. „Maar nu gaan we er weer met zijn allen op uit.”

🚨 Zakkenrollen voorkomen De politie geeft een aantal praktische tips om te voorkomen dat je gerold wordt. Neem bijvoorbeeld zo min mogelijk waardevolle spullen mee, stop deze in ieder geval goed weg en houd ze uit het zicht. Een tas draag je het beste voor je, met de sluiting dicht en naar het lichaam. Laat achterzakken vooral leeg: daar vallen spullen als telefoons en portemonnees op en kunnen ze eenvoudig gestolen worden. En bovenal: wees alert.

Op deze plekken moet je uitkijken

In Utrecht moet je vooral opletten voor zakkenrollers bij het NS-station, Hoog-Catharijne en de Jaarbeurs. Daarna volgen de Mariaplaats en de Lange Elisabethstraat. In Den Haag staat het centrumgebied rond de Zuidwal al drie jaar op kop en staat het stationsgebied ‘pas’ op de derde plaats.

In Amsterdam werden in 2019 nog 397 mensen op en rondom het station gerold. Dat was in 2021 gedaald naar 164. Op de tweede plaats staat in de hoofdstad de omgeving van de Oude Kerk, met 310 gemelde gevallen van zakkenrollers, en als derde de omgeving rondom de Nieuwe Kerk.

Drukke gebieden en evenementen

In heel Nederland deden in 2019 nog 12.853 mensen aangifte van diefstal door zakkenrollers. In 2021 was dit gedaald naar 5583. De grote daling is dus ook een landelijke trend, volgens Independer. „De meeste mensen worden het slachtoffer bij drukke winkelgebieden en evenementen”, aldus Independer verzekeringsexpert Michel Ypma. Een interessante tip is misschien wel de reisverzekering: „Wat goed is om te weten is dat je reisverzekering ook diefstal dekt in eigen land. Maar dan moet je wel een nacht in een hotel hebben geslapen.”