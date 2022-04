Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Boodschappen van Astrid (53): ‘Om te besparen, kijk ik altijd naar de kiloprijs’

Nu de boodschappen met elk bezoekje aan de supermarkt duurder lijken te worden, gaan we iedere week in gesprek met een Nederlander over zijn of haar supermarktuitgaven. Wat doen zij om de boodschappen leuk én betaalbaar te houden? Deze week spreken we Astrid, die om te besparen bijvoorbeeld alleen naar de supermarkt gaat.

Leeftijd: 53 jaar

Beroep: Office Support

Huishouden: 2 personen

Gemiddelde supermarktuitgaven per maand: 400 euro

De supermarktuitgaven van Astrid

Heb je de afgelopen maand meer of minder uitgegeven dan je gemiddelde?

„Afgelopen maand was het minder. Dat kwam omdat we de diepvries en kelderkast leeg hebben ‘gekookt’.”

Wat is jullie strategie bij het boodschappen doen?

„Ik maak in de Albert Heijn app of een andere online boodschappenapp mijn boodschappenlijstje, zodat ik exact weet wat ik kwijt ben in de winkel.

Ook maak ik een menu van wat ik ga koken, voor ongeveer vijf dagen. In de winkel zelf kijk ik naar de kiloprijs van het artikel, dat staat er altijd klein op het kaartje bij. Zo weet je zeker dat je de goedkoopste optie koopt, zonder in de war te raken van de verschillende hoeveelheden.

Bij de Albert Heijn kijk ik ook naar de 35 procent stickers. Door hierop te letten bij bijvoorbeeld vis of vlees, bespaar je toch weer een aardig bedrag.

Verder probeer ik via To Good To Go brood te scoren, dat is toch net wat lekkerder dan supermarktbrood. Als er verder nog wat leuke Too Good To Go-winkels of -restaurants zijn met fijne aanbiedingen, haal ik die ook.”

Aan welke producten geef je juist graag wat meer geld uit en waarom?

„Ik geef graag wat meer geld uit aan duurzaam geproduceerde producten als vlees, groenten en wijn. Bulk-geproduceerd is nooit duurzaam en is dus goedkoop, maar dat vind ik niet fair naar de mensen die het produceren en verwerken.”

Wat is je beste bespaartip in de supermarkt?

„Ga met een boodschappenlijstje, volle maag en zonder man of kind boodschappen doen. Dat scheelt echt meer dan de helft van de tijd en een heleboel geld!”

Spreek je uit ervaring?

„Als ik de winkel in loop, dan loop ik gericht en volgens mijn boodschappenlijst. Als man of kind meegaat dan komen ze met van alles en nog wat aan… Vooral chips en zoetigheden; onnodig en ongezond. Al houd ik ook wel van een stuk lekkere chocolade.”

