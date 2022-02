‘Meisjes in gesloten jeugdzorg krijgen gedwongen anticonceptie’

Wanneer meisjes de gesloten jeugdzorg binnenkomen, legt de begeleiding hen anticonceptie op. En als ze op verlof willen, is anticonceptie zelfs een voorwaarde. Zo zet de gesloten jeugdzorg meisjes onder druk om anticonceptie te nemen. Dat meldt het onderzoeksjournalistieke platform Pointer van KRO-NCRV over gedwongen anticonceptie.

Dat platform ging in gesprek met oud-medewerkers en met vrouwen die opgenomen zijn geweest. Volgens deskundigen mag het voorschrijven van anticonceptie onder dwang wettelijk gezien niet.

De gesloten jeugdzorg wordt ook wel JeugdzorgPlus genoemd. Daar komen kinderen terecht die zonder behandeling een risico zijn voor zichzelf of hun omgeving, onder andere door huiselijk geweld of seksueel misbruik. Tienermeisjes, van wie soms de lichamelijke integriteit al vaker is geschonden, worden gedwongen tot het nemen van anticonceptie.

Volgens Andre den Exter, Universitair hoofddocent Gezondheidsrecht aan Erasmus School of Law mogen jeugdzorginstellingen niet zelf verplichte anticonceptie opleggen. „Zonder een uitspraak van de rechter kan geen aanspraak worden gedaan op de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)”, zegt Den Exter. „Het is de meest vergaande beslissing die je kan nemen, dus moet de rechter er echt van overtuigd zijn dat er geen andere mogelijkheid is. Als dat niet gebeurt, dan is het illegaal en een inbreuk op de lichamelijke integriteit.”

Opgesloten in kamer

Zo beschrijft Pointer het verhaal van onder meer Kimberly, die 15 was toen ze in zo’n instelling belandde. Ze kwam aan en de instelling verplichtte haar om de anticonceptiepil te nemen. Maar waarom dat nodig was en hoe ze die pil moest gebruiken of hoe het werkte, dat werd niet uitgelegd. Uiteindelijk weigerde ze, maar dat viel niet lekker. De begeleiding sloot haar op in haar kamer. Daarom ging ze uiteindelijk wel overstag en nam ze de pil. Toen mocht ze haar kamer verlaten.

Een ander meisje, Sanne, was eveneens 15 toen anticonceptie haar door de gesloten jeugdzorg werd opgelegd. Ze vroegen niet óf, maar welke anticonceptie ze wilde. De keuzes: de pil, een implanon of een spiraal. „Ik was jong en kon niet goed voor mezelf opkomen. Je kan wel zeggen dat je het niet wil, maar dan krijg je gezeik”, zegt ze daarover. Eén van de vrouwen zegt dat tegenstribbelen geen optie was: „Je bent zo gewend dat dingen voor je worden bepaald”.

