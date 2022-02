Slecht nieuws voor De Nacht staat op: Amsterdam nachtclubs riskeren boete als ze zaterdag opengaan

Slechts nieuws voor Amsterdamse nachtclubs die zaterdag – na erg lang wachten – de deuren dolgraag open willen gooien. Als ze dat écht doen, riskeren ze een boete van 4500 euro. Veel clubs in de hoofdstad (en op veel andere plekken in het land) hadden al aangegeven mee te doen aan de protestactie De Nacht staat op. Ze hebben vanmiddag meteen gereageerd op het boete-nieuws: ze gaan ‘gewoon’ open.

Dat de clubs een boete riskeren, staat in een brief van burgemeester Femke Halsema aan Koninklijke Horeca Nederland. Daarnaast krijgen clubs morgen zelf een brief, die meteen geldt als waarschuwing.

Halsema schrijft dat ze de frustratie, teleurstelling en noodzaak voor perspectief vanuit de nachtclubs begrijpt. Maar, schrijft ze, het stadsbestuur houdt zich aan de landelijke coronamaatregelen, „zoals we dat telkens hebben gedaan”. „Ik vraag u dringend u nog te voegen naar de regels, ervan uitgaande dat de samenleving binnenkort opengaat”, schrijft de burgemeester. „Dan kunnen we de Amsterdamse clubs in volle glorie heropenen. Ik reken op u.”

Boete voor Amsterdamse clubs tijdens De Nacht staat op

Meerdere clubs in Amsterdam hebben al aangekondigd mee te doen aan de actie, de kaartjes waren dan ook snel uitverkocht. Het gaat om zo’n 20.000 tot 25.000 kaarten. Met deze actie willen clubs en discotheken aandacht vragen voor de langdurige sluiting waar het nachtleven vanwege de coronamaatregelen mee te maken heeft.

Wie na de waarschuwing van de burgemeester alsnog de deuren opent, kan rekenen op een dwangsom van 4500 euro. Ze meldt dat clubs bij herhaling sluiting riskeren. De Amsterdamse clubs die van plan zijn op zaterdagavond hun deuren te openen, laten zich niet afschrikken door de dreigende dwangsom. Pieter de Kroon, initiatiefnemer van de actie en voorzitter van Overleg Amsterdamse Clubs (OAC), liet dat na de brief van Halsema meteen weten. De clubs gaan open.

Een aantal clubs dat komend weekend mee zou doen aan De Nacht staat op heeft wel teruggetrokken, omdat lokale overheden dreigen met een dwangbevel. Dat bevestigde genoemde Pieter de Kroon. Hoeveel clubs zich hebben teruggetrokken weet hij niet, omdat er ook geen beeld is van hoeveel er überhaupt mee zouden doen aan het protest. Het gaat in ieder geval om uitgaanscentrum Dieka uit het Twentse Markelo en Club 1841 uit Sneek in Friesland.

‘Belachelijk dat overheden handhaven’

De actie werd vorige week aangekondigd door brancheorganisatie Nachtbelang en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). De initiatiefnemers zeggen het zat te zijn dat bij de plannen van het kabinet om de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht. In het hele land hebben clubs zich bij de actie aangesloten. Metro sprak gisteren nog een horecaondernemer en één van de initiatiefnemers, die zeiden dat ze ondanks de mogelijke versoepelingen door zouden zetten.

Eerder zei initiatiefnemer Pieter de Kroon dat hij het „belachelijk” vindt dat overheden gaan handhaven. Hij verwacht dat jongeren op plekken waar de feesten niet doorgaan naar illegale feesten zullen gaan. „Daarom is het zo belangrijk dat wij weer opengaan. Wij bieden een beschermde omgeving”, zegt hij. Overigens roepen politiebonden hun leden op niet te handhaven, vanwege een staking rondom de cao-onderhandelingen.