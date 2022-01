Kijkers onder de indruk van Over mijn Lijk: ‘Mijn hart breekt’

Trouwen en wildkamperen. In een botsauto zitten en op de motor. Maar ook vijf keer per week naar het ziekenhuis om jezelf te laten bestralen. De ongeneeslijk zieke deelnemers van Over Mijn Lijk beleven een emotionele rollercoaster. Het levert wederom indrukwekkende beelden op.

De twijfels en angsten van de jongste deelnemer Kiki (16) maken een grote indruk op de kijkers. Wanneer ze in juli 2019 met haar familie op jungletocht in Thailand is, begint ze zich slechter te voelen. In het ziekenhuis van Bangkok kreeg ze een onverwachte en schokkende diagnose: leverkanker. De grootste angst van het meisje is om haar ouders verdriet te doen. Maar ook om helemaal alleen te zijn, als ze overlijdt.

Over mijn lijk

Een kijker noemt haar op Twitter „het stoerste meisje dat ik ooit op de Nederlandse tv heb gezien, zo eerlijk en zo kwetsbaar. Maar helaas ook zo vreselijk ziek en nog zo en jong.” In de beelden is te zien hoe de inmiddels overleden Kiki zich een voorstelling probeert maken van hoe de hemel eruit zal zien. Het levert veel reacties op. „Wat een lief antwoord van haar moeder, dat haar dochter de hemel zo kan maken als ze zelf wil.”

Ook de twijfels en onzekerheden van de puber worden besproken op sociale media. „Ach Kiki, ‘niemand vindt mij leuk denk ik…’ Nou, half Nederland vindt jou ongelooflijk leuk! Dat weet ik zeker!”



Een meisje van 16, nog nooit gekust, nog nooit verliefd geweest, bang voor wat komen gaat, bang om alleen te zijn…. Wat is dat toch vreselijk voor die lieve Kiki 😢 #overmijnlijk — Mirjam (@LittleIady78) January 12, 2022

‘Mama, niet huilen’

Ook wordt er op Twitter veel gesproken over de jonge moeder Jip (26). Ondanks het feit dat ze in 2013 erachter kwam dat ze een hersentumor heeft, besloot ze op reis te gaan naar India, waar ze haar grote liefde Max ontmoette. Met chemotherapie en bestralingen hoopt ze zo lang mogelijk van haar dochtertje Ava en Max te kunnen genieten.