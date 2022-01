Eerste gemeente gaat niet handhaven als winkels zaterdag bij verbod toch open gaan

De winkels open als het na de persconferentie van vrijdagavond nog niet mag? Dan handhaven we niet. Was getekend: de gemeente Oude IJsselstreek.

Burgemeester Otwin van Dijk van die Achterhoekse gemeente Oude IJsselstreek zal niet gaan handhaven als de winkeliers en de horeca in zijn gemeente zaterdag hun deuren openen. Het is nog de vraag of het kabinet vrijdag aankondigt dat dat weer mag. Maar ook als het niet mag, wil de burgemeester de demonstratieve opening „als een soort statement” ondersteunen, zei zijn woordvoerder vanmiddag. Van Dijk zet met zijn statement de deuren dus open, voor de winkels… die hun deuren willen openen.

Winkels moeten wel veilig en verantwoord werken

Voorwaarde is dat ondernemers die hun zaak openen dat op een veilige en verantwoorde manier doen, aldus Van Dijk. Hij wil net als veel meer burgemeesters dat er plannen worden gemaakt om de samenleving gecontroleerd weer te openen. Ook andere gemeenten in de Achterhoek overwegen zaterdag eenmalige illegale opening van winkels en restaurants toe te staan.

Vanmorgen voerde Metro nog een kledingzaak in Apeldoorn op, die zaterdag als een van de winkels open gaat. Het gaat om House of Tall, de zaak die zichzelf op een creatieve manier essentieel maakt. Eigenaresse Inez Scheper: „Ik verkoop vanaf zaterdag ook wc-papier, kattenvoer, paracetamol, lenzenvloeistof, melk en koekjes.”

Campagne winkelbranche richting persconferentie

Met een landelijke campagne lanceren de branches van INretail, Vakcentrum en RND vandaag de boodschap ‘open winkels, daar worden we samen blij van’.

„Iedereen wil weer terug naar het normale leven. Consumenten willen zelf weer de regie hebben over waar en wanneer ze de aankopen doen in Nederland”, meldden de initiatiefnemers vanmorgen. „In aanloop naar de persconferentie van vrijdag doen winkels massaal mee met de campagne en de oproep dat ze op 14 januari weer veilig open kunnen. Met posters op winkelruiten en onder meer berichten op hun social media laten de ondernemers aan Nederland weten dat ze er klaar voor zijn weer bezoekers te ontvangen.”

Commissaris Overijssel: lockdown niet meer verantwoord

De huidige koers van de coronamaatregelen met de strenge lockdown „is niet langer verantwoord”. „Het is niet verwonderlijk dat het draagvlak voor de maatregelen wegebt”, schrijft de Overijsselse commissaris van de Koning Andries Heidema vandaag in een brief aan minister-president Mark Rutte. Heidema pleit namens Gedeputeerde Staten van Overijssel voor een beleid dat als uitgangspunt heeft ‘we gaan open’.

Het Overijsselse provinciebestuur breekt vooral een lans voor de winkeliers, horeca, cultuursector en de evenementenbranche. „De kosten lopen snel op. De zorgen nog sneller”, aldus Heidema. „Ondernemers nemen het heft in eigen handen en openen toch hun zaak. Dat is niet toegestaan, maar wel goed voorstelbaar. Zeker als je met lede ogen moet aanzien dat de winkels en horeca vlak over de grens wel geopend zijn, waardoor de omzet bij Duitse collega’s terechtkomt.”