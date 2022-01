Mannen stelen Pokémonkaarten: moeten mogelijk de cel in

Tegen drie mannen uit Lelystad is vandaag vier jaar cel geëist voor een woningoverval waarbij dure Pokémonkaarten zijn buitgemaakt. Het slachtoffer werd daarbij in de gangkast opgesloten.

Het slachtoffer uit Kampen had de kaarten met een geschatte totaalwaarde van 48.000 euro te koop staan en kreeg op 16 december 2020 twee potentiële kopers op bezoek. Hij liet ze binnen, maar werd al snel hardhandig in de gangkast opgesloten. De twee mannen gingen er met zijn kaarten vandoor. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de 29-jarige Sjagalio K. en de eveneens 29-jarige Bart G. die twee overvallers. De telefoons van de twee mannen uit Lelystad straalden rond het tijdstip van de overval masten aan in Kampen. Ook zijn van beide verdachten vinger- en handpalmafdrukken gevonden op de kastdeur in de gang van het slachtoffer.

Pokémonkaarten tienduizenden euro’s waard

Derde verdachte is Fahad al-A., volgens het OM het brein achter de overval. Een zekere Michael had de afspraak gemaakt om op de dag van de overval de kaarten te kopen. Deze Michael bestaat volgens de officier van justitie niet. Het telefoonnummer met die naam is aangemaakt vlak voordat contact werd gezocht met het slachtoffer. Het telefoonnummer ging weer uit de lucht ten tijde van de overval.

Tien van de gestolen kaarten doken in 2021 op in Frankrijk. De Franse politie nam ze in beslag. Al-A. had die kaarten verkocht. Zelf zei hij deze kaarten ‘bij toeval’ gekocht te hebben in Almere. Pokémonkaarten zijn sinds een aantal jaar extra in trek vanwege hun grote waarde. Zeldzame exemplaren zijn tienduizenden euro’s waard. Al-A. handelt in deze kaarten. Zijn advocaat vroeg in de rechtbank in Zwolle om vrijspraak. De man was niet bij de overval aanwezig en hij waarschuwde het slachtoffer juist voor deze Michael. Ook de twee andere verdachten zeggen onschuldig te zijn.