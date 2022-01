Advocate arrestant politieactie A2: cliënt kwam van werk en reed te hard

De man die donderdag is aangehouden tijdens een politieactie op de A2 wegens een dreigende situatie rond misdaadverslaggever John van den Heuvel reed te hard en „misschien ook te dicht op auto’s waarvan hij niet wist dat dit de journalist John van den Heuvel en de omringende beveiliging betrof”. Dat stelt zijn advocaat Veerle Hammerstein zaterdag in een op Twitter gepubliceerde verklaring.

Volgens Hammerstein heeft haar cliënt vanaf het begin verklaard dat hij van zijn werk kwam. Na een stopteken van de politie zou hij meteen zijn gestopt. Hij „heeft meegewerkt aan het onderzoek”, aldus de advocaat. „In zijn auto zijn geen strafbare goederen aangetroffen.”

Advocaat Hammerstein: ‘Belangrijk onderzoek af te wachten’

De raadsvrouw stelt dat de verklaring van haar cliënt momenteel wordt geverifieerd. Ook zou men onderzoek doen naar de „overige omstandigheden die voor de politie aanleiding waren om van een dreiging uit te gaan”.



Hammerstein stelt verder dat de onrust die bij de politie is ontstaan te begrijpen is. Maar volgens haar is het van belang om het onderzoek af te wachten „alvorens mijn cliënt in de media als dader van een zeer ernstig misdrijf neer te zetten”. „Nu tot op heden ook niet uitgesloten is dat een en ander op een misverstand berust, verzoek ik de media de privacy van mijn cliënt en van zijn bedrijf te respecteren”, besluit ze de verklaring.

Verdenking voorbereiden misdrijf

Vrijdag maakte de politie bekend dat de verdachte die donderdag is aangehouden bij de politieactie op de A2 een 36-jarige man uit Utrecht is. Het Parool schreef vrijdagavond dat het zou gaan om de 36-jarige Mourad O. uit Utrecht.

Het OM verdenkt de 36-jarige man van het voorbereiden van een misdrijf waar acht jaar of meer jaar gevangenisstraf op staat. De man is vrijdagmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam. Die bepaalde volgens een woordvoerder van het Landelijk Parket van het OM dat de man nog zeker drie dagen vastzit. Daarna bepaalt het Openbaar Ministerie of de verdachte opnieuw wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die moet dan beslissen of zijn voorarrest met veertien dagen wordt verlengd.