Lerares vervoert zoon (13) in kofferbak auto zodat ze zelf geen corona krijgt

Een Amerikaanse lerares vervoerde haar 13-jarige zoon in de kofferbak van haar auto. De jongen was besmet met het coronavirus en door hem in de kofferbak te vervoeren, wilde de vrouw voorkomen dat ze zelf besmet zou raken. Dat melden Amerikaanse media.

De 41-jarige lerares uit Houston, Texas, reed met haar zoon, die eerder positief was getest, naar de testlocatie. Hij wilde namelijk een extra test laten doen. Eenmaal bij de teststraat vertelde de vrouw dat haar zoon in de kofferbak van de auto lag. Daarop belden medewerkers van de teststraat de politie.

De medewerkers van de teststraat zeiden tegen de lerares dat ze haar zoon pas zouden testen als hij op de achterbank van de auto zat. De jongen kwam daarop uit de kofferbak en ging op de achterbank van de auto zitten.

De lerares moet zich nu waarschijnlijk voor de rechter verantwoorden wegens kindermishandeling. De reacties van andere ouders op dit incident zijn niet mals. „Dit is gewoon verschrikkelijk. Je stopt niemand in een kofferbak”, stelt een vader. „Zij is een lerares? Ik zou haar diploma binnen vijf minuten afnemen. Dit is niet voor kinderen zorgen”, voegt hij toe.

