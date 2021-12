Juichen en huilen om de vier finalisten van Expeditie Robinson

Eindelijk, eindelijk: de vier finalisten van de 21e Expeditie Robinson zijn bekend. Op social media betekent dat juichen en huilen, lachen en een traan laten en gniffelen om diegene die op het laatste moment de finale niét haalde.

De namen van de finalisten van Expeditie Robinson zijn hieronder pas te lezen, mocht je op dit artikel hebben geklikt terwijl je het tweede deel van de halve finale nog wil terugkijken. Dat kan overigens hier.

Lange weg in Expeditie Robinson

De eerste twee halve finalisten werden namelijk zondag al bekend. Actrice Britte Lagcher speelde zich tot eigen verbazing als eerste tot de alles beslissende dag van Expeditie Robinson 2021. Even later arriveerde YouTuber Robbert Rodenburg op Winnaarseiland, nadat hij eindelijk zijn eerste proef had gewonnen.

De twee hadden een bijzonder lange weg richting finale achter de rug. We kunnen ons amper meer heugen wanneer Expeditie Robinson eigenlijk begonnen is. En dat met 26 (!) deelnemers. RTL had namelijk bedacht om ook acht oud-deelnemers in het programma te laten terugkeren. Zij volbrachten hun missie in eerste instantie in het geheim. Niet zonder succes overigens.

Ook Nicolette Kluijver – zij presenteert het succes-programma (weer 1,4 miljoen kijkers) samen met Kaj Gorgels – had succes. Zij won volgens een kijker de proef ‘Miss Handen In Haar Zij’. Als je daar over nadenkt, inderdaad…



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Oud-kandidaten deden het naar behoren

Britte Lagcher en Robbert Rodenburg waren nieuwe kandidaten. Maar van de overige vier finalisten waren er drie ex-Expeditie Robinson-deelnemers. Zowel actrice/zangeres Anouk Maas, voormalig rugbyspeler en tv-presentator JayJay Boske als zangeres Dominique van Hulst (Do) streden eerder met heel weinig eten in de proeven. De vierde overgebleven halve finalist was Yuki Kempees, muzikant van Kris Kross Amsterdam.

Do won gisteravond ijzersterk de eerste proef. Kijkers vonden de 40-jarige goed, maar soms ook ‘een zeehond’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Do die zich als een zeehond voelt die op een platform probeert te klauwteren….zo voel ik me als ik op een luchtbedje probeer te komen in het zwembad🤣🙈#ExpeditieRobinson pic.twitter.com/VIOPKcFGju — JootjeMallootje (@JMallootje) December 17, 2021

Laatste finale-plek Expeditie Robinson

JayJay, Yuki en Anouk hadden nog één spel de kans om zich voor de finale te plaatsen. Nou ja spel, klamp je maar eens zonder steun vast aan een best wel brede paal. Yuki vloog er als eerste af. De tengere maar zeer sportieve en afgetrainde Anouk Maas bleef het langste hangen. Met haar krijgt de finale van Expeditie Robinson komende zondag een tweede ex-deelnemer. Of, zoals Robbert Rodenburg met brede grijns over het Kroatische strandje brulde: „Yes, drie vrouwen en een homo!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

normaal gaat iedereen die ik leuk vind eruit bij expeditie maar ROBBERT!!!!!!!!!!! 💞💞💞💞💞💞💞 #expeditierobinson — Mujer florero (@borbz18) December 12, 2021

Yuki en Britte heel veel besproken

Yuki en Britte waren de afgelopen afleveringen de meest besproken deelnemers van Expeditie Robinson. Zij speelden het spel ‘je eigen hachje redden of dat van je maatje’ uiterst vakkundig en zo de ene na de andere sterke rivaal naar huis. Veel kijkers sloegen daar behoorlijk van op tilt en noemden het maar een heel vies spelletje. Juichen en huilen dus, nu de een de finale wel heeft gehaald en de ander niet.

Het gekonkel op Twitter was gisteravond wat minder massaal dan gewend – er werd namelijk niemand weggestemd – maar meningen waren er natuurlijk toch volop. Hier lees je een kort overzicht.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik vind deze 4 finaliste geen Robinson waardig dit jaar. Jammer #ExpeditieRobinson — Monique Schröder (@MoniqueSchroder) December 17, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo! Wat een wereld van verschilet je @jayjayboske in de vorige editie en nu.Vorige keer blij dat hij er uit was,en nu vind ik het oprecht jammer en had ik het hem zo gegund! Wat een fijne vent geworden.mooi gegroeid 🤍💚#ExpeditieRobinson — Ñoña Mañis (@nonameisje) December 17, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Yessssssss dagggggg juki … jammer jayjay . Girlpowerrrrrrr anouk #ExpeditieRobinson — san (@Scorpio1511S) December 17, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het fijne aan #ExpeditieRobinson opnemen is dat ik kan doorspoelen wanneer Britte in beeld is — ❄ evil marshmallow ❄ (@humangrumpycat) December 16, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit seizoen van #ExpeditieRobinson duurt zo ellendig lang, dat ik haast verwacht dat de eerste verliezer in de finale naar afvallers-eiland gaat en een winnaar ergens na de coronacrisis wordt uitgeroepen. pic.twitter.com/nhgH42PpKE — ⚡️E L L A ⚡️ (@ellakijktnaartv) December 16, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Do mag het nu winnen van mij Expeditie Robinson zolang het maar niet die achterbakse kreng is van een Britte die gun ik het totaal niet En die verdiend het ook zeker niet!! 🤮🤮🤮🤮🤮🤮

#ExpeditieRobinson #TeamDo 👊 — Anja 👋 (@Anjavanderwal6) December 16, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

3 vrouwen en een homo in de finale van de zwaarste #ExpeditieRobinson ooit. Nu is het voor eens en altijd duidelijk wie het sterke geslacht is. En ze hebben het alle 4 dik verdiend. #ER — La diversité fait la f⭕️rce! 🌈 (@kasjarelle) December 16, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat is #Do een onvoorstelbare bikkel zeg. #ExpeditieRobinson — Erik Burgers (de enige echte) 🥇 (@Erik_Burgers) December 16, 2021

En Yuki? Die is naar huis.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Finale Expeditie Robinson en interview

De finale van Expeditie Robinson wordt zondag om 20.00 uur uitgezonden op RTL 4. Metro spreekt de winnaar of winnares maandagmiddag voor een ongetwijfeld gedenkwaardige terugblik.