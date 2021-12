Schadevrije jaren autoverzekering vanaf volgend jaar overdraagbaar

Schadevrije jaren die opgebouwd zijn binnen een autoverzekering worden met ingang van 2022 overdraagbaar in het geval van overlijden en echtscheiding. Ook schadevrije jaren uit het buitenland of onder een leasecontract mogen per 1 januari worden overgenomen.

Dat meldt het Verbond van Verzekeraars vandaag.

Hoge premie na overlijden

De hoogte van de premie van een autoverzekering wordt onder andere bepaald door het aantal schadevrije jaren. Dit zijn het aantal jaren waarin de verzekerde geen schade claimt bij de verzekeraar. Hoe meer schadevrije jaren, hoe lager de premie. Op dit moment is het zo dat schadevrije jaren enkel op naam van de polishouder worden opgebouwd. Wanneer de polishouder overlijdt, kan zijn of haar partner dan alle schadevrije jaren verliezen. „De overgebleven partner zou in zo’n geval weer op nul moeten beginnen met een forse premiestijging tot gevolg”, zegt directeur van het Verbond Richard Weurding. Ook in het geval van scheiding verliest de ex-partner van de polishouder alle schadevrije jaren.

Schadevrije jaren straks overdraagbaar

Daar gaat nu verandering in komen. In de nieuwe regeling, die in 2022 ingaat, kunnen partners van overledenen een claim indienen bij hun verzekeraar om de schadevrije jaren over te nemen. Bij een scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap worden alle schadevrije jaren verdeeld. De polishouder bepaalt wat de verdeelsleutel wordt, en moet een afstandsverklaring aanleveren bij de verzekeraar.

Ook mensen die een leaseauto rijden en hierna op een koopauto over willen gaan, mogen straks hun schadevrije jaren meenemen naar hun verzekeraar met een leaseverklaring. Opgebouwde schadevrije jaren in het buitenland kunnen ook worden meegenomen door een verklaring van Europese verzekeraars.

De Consumentenbond heeft jarenlang strijd gevoerd om deze nieuwe regeling erdoor te krijgen. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: „Wij zijn blij dat de meest prangende nadelen van het systeem worden gerepareerd.”