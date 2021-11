Teleurstelling, maar ook begrip: dit zijn de reacties op de persconferentie

De woorden van demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge doorklonken vanavond in miljoenen huiskamers. Hoe is er inmiddels op gereageerd? Een overzicht.

„Er komt een harde klap van een aantal weken, en heel breed”, zei Rutte vanavond tijdens de persconferentie. Een overzicht van wat er precies is gezegd, vind je hier. En die woorden kwamen bij sommigen hard aan.

Reactie van de evenementenbranche op de persconferentie

Zoals bij de evenementenbranche, die verbaasd, boos en teleurgesteld reageert op de nieuwe aangekondigde coronamaatregelen. Rutte en De Jonge maakten vanavond bekend dat evenementen met ingang van morgen alleen nog met een vaste zitplaats voor bezoekers mogen plaatsvinden.

Zowel Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) als Jolanda Jansen, die spreekt namens de Alliantie van Evenementenbouwers en directeur van Rotterdam Ahoy is, uiten aan ANP verbazing over de nieuwe maatregelen voor de sector, omdat de besmettingen volgens hen niet te herleiden zijn naar hun sector. „We werken met coronatoegangsbewijzen en dat werkt hartstikke goed”, zegt Schans. „We spelen nauwelijks een rol in toenemende besmettingen.”

Toch geeft Schans aan ook ergens begrip te hebben voor de nieuwe maatregelen. „We moeten het toch met zijn allen oplossen.”

Koninklijke Horeca Nederland: ‘Teleurstellend’

De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) vindt de verplichte sluitingstijd die Rutte heeft aangekondigd „teleurstellend”. Maar de beloofde nieuwe coronasteun voor ondernemers en het feit dat restaurants en cafés vanaf morgen pas om 20.00 uur dicht moeten, en niet zoals werd gevreesd om 19.00 uur, helpen volgens KHN-voorzitter Robèr Willemsen „om het sentiment wat milder te maken”.

Voorafgaand aan de persconferentie zei KHN nog dat veel horecazaken zich waarschijnlijk niet aan een vervroegde sluitingstijd zouden gaan houden. Willemsen durft na afloop niet te zeggen hoe zijn achterban zal reageren. Wel weet hij dat er „veel woede en verdriet” leeft bij horecaondernemers. Hij noemt de aankondigingen van vanavond „niet onderbouwde maatregelen die de branche keihard raken”.

Toch zal KHN volgens Willemsen nooit leden gaan oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ook ziet hij vooralsnog geen aanleiding om naar aanleiding van de coronamaatregelen weer naar de rechter te stappen. Een eerder aangespannen bodemprocedure loopt nog, geeft hij daarbij aan. De brancheorganisatie wil komende dagen verder praten met het kabinet. Daarbij wil Willemsen vooral inzetten op het nog wat verder oprekken van de sluitingstijd. „Wij hebben er wel wat ideeën over hoe je dat het beste kan doen.”

Theaters: ‘Publiek wordt niet teleurgesteld’

Maar er is ook begrip. Zoals bij de theaters, die tevreden zijn met de nieuwe maatregelen. Rutte vertelde vanavond dat theater- en concertzalen vanaf morgen maximaal 1250 mensen mogen ontvangen, maar dat ze zich niet hoeven te houden aan een verplichte sluitingstijd. Wel moeten bezoekers een coronatoegangsbewijs laten zien.

Veel theaters hebben minder dan 1250 stoelen en mogen dus helemaal uitverkopen. „De zalen mogen vol blijven zitten. Dat betekent dat de kaartverkoop gewoon doorgaat, er geen voorstellingen geannuleerd hoeven te worden en het publiek niet wordt teleurgesteld”, zei een woordvoerder van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties tegen ANP. „Juist nu bewijzen theaters hun maatschappelijke rol en zorgen zij voor ontspanning in een moeilijke tijd.”

Voor enkele uitzonderingen, zoals het Concertgebouw, Luxor en Carré, brengen de nieuwe maatregelen echter wel gevolgen met zich mee. Zo heeft Carré 1756 stoelen, waarvan er met de nieuwe maatregel dus ruim 500 leegstaan. Dat vindt de organisatie een tegenvaller.

„De coronacrisis is nog lang niet ten einde, maar toch hebben theaters de afgelopen tijd bewezen een veilige plek te zijn”, aldus de vereniging. „Door strikte handhaving op het coronatoegangsbewijs en naleving van de protocollen zijn theaters geen bron van besmettingen geweest, ook niet bij volledige capaciteit.”

Steunmaatregelen

Het kabinet heeft extra steunmaatregelen aan de sector beloofd. Wat die inhouden, is nog niet duidelijk. Bestaande maatregelen, zoals het laten zien van een coronatoegangsbewijs, blijven gelden.

De maatregelen gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december. Een dag eerder wordt het hele pakket opnieuw beoordeeld, en zullen Rutte en De Jonge ons op de hoogte brengen van de stand van zaken.