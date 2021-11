Nieuwe maatregelen zorgen voor paniek bij aanstaande bruidsparen

Na de aankondiging van nieuwe coronamaatregelen merkt de trouwbranche dat de paniek onder bruidsparen begint toe te nemen. Zo ziet Stichting Trouwbranche Nederland dat veel bruiloften die volgend jaar gepland staan worden geannuleerd.

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid hielden gisteravond een persconferentie waarin zij nieuwe coronamaatregelen aankondigden. Dat betekent onder meer dat de horeca om 17.00 uur de deuren moeten sluiten. Ook moet de anderhalve meter nog worden gewaarborgd. Dit maakt het voor veel bruidsparen lastig om hun bruiloft door te laten gaan op de manier waarop ze gepland hadden.

Bruiloft met andere invulling

„De meeste afmeldingen zijn van bruiloften in het eerste en tweede kwartaal van volgend jaar. Die bruidsparen zijn nu het meest in paniek”, zegt Frederiek Klop, weddingplanner en voorzitter van Stichting Trouwbranche Nederland. „De paren die hun bruiloft op kortere termijn gepland hebben staan, zijn al een paar weken bezig met een andere invulling om hun dag toch door te laten gaan.”

Volgens Klop is er bij de verloofde stellen wat creativiteit nodig om een bruiloft conform de coronaregels door te laten gaan. „In plaats van een diner en avondfeest trekken ze het naar voren, door een uitgebreide lunch te organiseren, of ze beginnen om 15.00 al met een feestje. Dat gaat natuurlijk heel goed als dat tot 20.00 uur mag, maar nu de eindtijd 17.00 wordt, is dat toch een stuk minder aantrekkelijk.”

Ook een klap voor ondernemers

Klop spreekt van „veel verdriet, pijn en ellende, bij bruidsparen maar ook bij trouwlocaties en ondernemers.” Niet alleen de bruidsparen zien hun dag in het water vallen, maar er verdwijnt ook werk voor fotografen, visagisten, muzikanten en cateraars. „Gelukkig is het niet de meest hectische periode van het jaar qua bruiloften. Alles wat er nu nog staat zijn vooral huwelijken die al een keer eerder zijn verzet.”

Matrimonium, de vereniging voor trouwambtenaren, merkt ook dat er onrust is onder bruidsparen. „Mensen plannen hun huwelijk nog wel, maar veel meer onder voorbehoud. Er zitten stellen tussen die voor de derde keer hun huwelijk moeten verplaatsen”, aldus een woordvoerder. Nu de maatregelen weer zijn aangescherpt, verwacht de vereniging dat het weer annuleringen gaat regenen. „Een keuze maken in gasten vinden mensen toch vaak heel moeilijk, dus dan stellen ze het uit.”