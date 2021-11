90% van kinderen wereldwijd ademt vervuilde lucht in: ‘Ieder kind heeft recht op schone lucht’

Twee broers uit Delhi, India, hebben vandaag De Internationale Kindervredesprijs 2021 gewonnen, dankzij een succesvolle vuilnisophaalservice. Hiermee dragen ze een oplossing aan tegen de vervuilde lucht in Delhi.

De service was hard nodig, volgens de 17-jarige Vihaan en 14-jarige Nav Agarwal. Vorig jaar was Delhi voor het derde jaar op rij de meest vervuilde hoofdstad ter wereld. De oudste van de twee, Vihaan, groeide op met astma en werd vaak ziek door de slechte luchtkwaliteit in de stad. Het was voor de broers vaak niet mogelijk om buiten te spelen.

Al 173.630 kilo afval gerecycled

Na het instorten van de stortplaats in Ghazipur in Delhi, was de maat vol. De twee namen het initiatief in eigen hand en besloten een afhaalservice te starten: One Step Greener. Ze begonnen met slechts 15 woningen maar groeide in mum van tijd naar een stadsbrede organisatie, die nu het afval inzamelt van meer dan 1.000 huishoudens, scholen en kantoren. Inmiddels heeft de organisatie al ruim 173.630 kilo afval gerecycled.



Volgens de broertjes is luchtvervuiling „een van de belangrijkste problemen van onze tijd voor kinderen”. Daarom besteden de ondernemende jongens na school, vaak 4 tot 5 uur per dag aan de organisatie. Ook zetten ze zich in om hun duurzaamheidsboodschap bij kinderen in heel India onder de aandacht te brengen. Na het ontvangen van de Kindervredesprijs in de Ridderzaal in Den Haag zeggen de jongens dat „luchtvervuiling mensen in onze gemeenschap raakt en jongeren over de hele wereld. Wat begon vanuit ons huis is uitgegroeid tot iets veel groters en het laat zien wat we kunnen bereiken als we actie ondernemen. We willen alle jongeren aanmoedigen om hun eigen initiatieven te starten, hoe klein ze ook lijken.”

Kinderen ademen vervuilde lucht in

De jongetjes zijn niet de enige die streven naar een afvlavrij India. Ook Marc Dullaert, oprichter van KidsRights en de Internationale Kindervredesprijs, heeft een missie. „Alle kinderen hebben een recht op leven en gezondheid”, zegt hij tijdens de ceremonie. „Hoe is het mogelijk dat meer dan 90% van de kinderen in de wereld giftige lucht inademt? Overheden moeten actie ondernemen om kinderen hun fundamentele recht op schone lucht terug te geven. Tot die tijd laten de winnaars van de Internationale Kindervredesprijs ons zien dat we allemaal actie kunnen ondernemen om elkaar te helpen veiliger en gezonder te leven.”



De Internationale Kindervredesprijs reikt ieder jaar een prijs uit aan jongeren, die opmerkelijke presetaties leveren in de strijd voor kinderrechten over de hele wereld. Eerdere winnaars zijn onder meer Malala Yousafzai en Greta Thunberg.