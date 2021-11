Honkbalplant en gevoelige mimosa’s: 5 planten die je nog niet kent

In gemiddelde woning van tegenwoordig kan een plant niet ontbreken. Misschien dat een monstera wel bekend klinkt, of de populaire pannenkoekenplant. Maar ken je ook deze bijzondere planten? Wij sommen vijf unieke soorten voor je op, die je niet zo snel in een tuincentrum zal tegenkomen.

Wie weet zijn deze schoonheden de ideale toevoeging aan je interieur.

Vijf planten die je waarschijnlijk nog niet kent

1. De dansende plant

Gooi Dancing Queen van Abba door de speakers en deze plant zal niet stilzitten. De Codariocalyx Motorius zal elke drie tot vijf minuten op en neer draaien. Zeker bij hoge tonen zul je ‘m veel zien dansen. Daarnaast produceert ‘ie kleine paarse bloemen. Deze plant komt in de natuur voor in tropisch Azië, maar online kun je er ook zaadjes van kopen, waarmee je ‘m tot bloei laat komen in je woning. Een gezellige huisgenoot!

2. Doll’s-eyes

Wie past er eigenlijk op het huis als je weg bent? Misschien is deze plant wel de ideale oplossing om een oogje in het zeil te houden. Deze plant zou je kunnen tegenkomen in de bossen van Noord-Amerika en een groot deel van Europa. De kleine, zwart-wit gevlekte bessen komen tot bloei in de zomer.



3. Penisplant

Normaalgesproken komt deze grappige plant alleen voor in delen van Indonesië en Maleisië, maar sinds kort kun je ‘m ook in Nederland bewonderen. In de kassen van de Hortus Botanicus in Leiden stond de penisplant afgelopen maand in bloei. Het is niet alleen de grootste bloem ter wereld, maar voor zover de plantenkenners van de Hortus weten ook pas de derde keer dat ‘ie in Europa in bloei staat. De plant kan wel 3 meter lang worden!



4. Gevoelige mimosa

Een verlegen plantje zou je het kunnen noemen. Als je de mimosa pudica namelijk aanraakt, vouwen de bladeren zich samen. In het wild beschermt het plantje zichzelf zo, aangezien planteneters schrikken van de beweging en zo worden verjaagd. Lijkt het je leuk om deze plant toe te voegen aan je collectie? Dan is het grappig om te weten dat ook bij het avondlicht de bladeren zichzelf dichtvouwen. Bij het ochtendlicht kruipen ze weer open. Zaadjes zijn online te bestellen.

5. Baseball plant

Deze bijzondere plant vind je tegenwoordig niet meer zoveel in de natuur van Zuid-Afrika, omdat veel liefhebbers ‘m daar vandaan halen voor hun eigen collectie. De plant wordt ongeveer even groot als een honkbal en wordt regelmatig gekweekt in tuincentra, om zo te voorkomen dat ‘ie niet uitsterft.



