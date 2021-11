Horecaondernemer en Frits Wester vliegen elkaar ‘in de haren’ bij Humberto

Bij Humberto Tan vlogen politiek verslaggever Frits Wester en horecaondernemer Khalid Oubaba elkaar gisteravond in de spreekwoordelijke haren. Dat is niet de eerste keer. Ook vorig jaar barstte de bom toen de twee met elkaar in discussie gingen in de talkshow van Beau van Erven Dorens. Het onderwerp dat ter discussie staat? Het verse coronabeleid, naar aanleiding van de net ingevoerde maatregelen.

Volgens de horecaondernemer is Wester niet kritisch genoeg over de coronamaatregelen. De twee vliegen elkaar in de haren wanneer de politiek verslaggever met een grapje reageert op econoom Wouter de Vries. „Ze zoeken een nieuwe minister van Volksgezondheid, dus… Dan ga je wel iets minder verdienen!” Dat is voor Oubaba een mooie ingang om Wester eens hard aan te pakken. „En we zoeken een objectieve politieke journalist in plaats van iemand met het CDA-dna.”

Humberto grijpt in

Volgens de horecaondernemer zou Wester niet objectief genoeg zijn om verslag te kunnen doen van politieke gebeurtenissen. „U zit heel vaak aan tafel, terwijl u gewoon zelf het CDA-dna heeft. U verdedigt altijd het beleid. Ik mis heel vaak de objectiviteit.” Dat gaat Humberto te ver, dus grijpt hij in: „Frits mag zich verdedigen, want dit is niet fair wat je doet.”

Wester komt ertussen en bijt van zich af. „Hou toch op, man. Ik heb er ooit dertig jaar geleden gewerkt.” Maar daar is Oubaba het niet mee eens. „Nee nog steeds. Als het maar even kan, verdedigt u de ministers.” Wester: „Dit is de grootste flauwekul dat je zegt, want de meeste kritiek die ik vaak krijg, is van het CDA.”

Tweescheiding op Twitter

Op Twitter gaat de discussie door. Er is duidelijk een tweedeling gaande: de een schaart zich achter de horecaondernemer, de ander uit kritiek op zijn beschuldigingen tegenover de politiek verslaggever. Zo tweet iemand: „Frits Wester valt door de mand bij Humberto en wordt hier fijntjes op gewezen door Khalid Oubaba. Paniek bij Frits en Humberto. Helaas bestaat een groot deel van de huidige politiek journalisten uit regeringswoordvoerder als Frits. Niets zelf uitzoeken, maar trots zijn op lekken.”



Jammer dat ik dit gemist heb. Khalid die zich niet houdt aan de talkshowmores bij #humberto en Frits Wester op het rooster legt. https://t.co/lfRaxwlyNe — Eelco van Hoecke (@EelcoHoecke) November 15, 2021

Iemand anders vindt dat de horeca-ondenemer geen podium zou moeten krijgen bij Humberto. „Ze moeten het IC-personeel beter betalen, roept hij. Hij zou zelf zijn personeel beter moeten betalen en zich niet met anderen bemoeien. Sukkel.”

Het lijkt erop alsof mannen in de talkshow nog uren met elkaar willen ruziën, maar dan onderbreekt Humberto de discussie. „Het is onzin en we gaan door!”