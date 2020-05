Nederlanders hebben veel over voor korting en stickersjoemelen zelfs

Nederlanders houden zo erg van korting, dat een op de vier soms afdingt in winkels en acht procent met kortingsstickers sjoemelt.

Nederlanders hebben veel over voor het krijgen van wat korting. Zelfs zo veel, dat meer dan één derde wacht met het kopen van een product totdat het is afgeprijsd. Daarnaast geeft vijftien procent van de Nederlanders aan dat ze een wensenlijst opstellen voor kortingsdagen zoals Black Friday. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1000 consumenten van Stocard, een mobile wallet-app waarin consumenten hun klantenkaarten kunnen bewaren.

Korting in eigen handen

Een deel van de Nederlanders neemt wat betreft korting het heft ook wel eens in eigen hand. Zo zegt een kwart (24%) van de consumenten soms af te dingen in een winkel. Van alle Nederlandse mannen doet één op de drie dit zelfs (30%). Vrouwen zijn iets terughoudender, ‘slechts’ 17 procent zegt dit wel eens te doen.

Van het onrechtmatig verkrijgen van korting deinst ook niet iedereen terug: acht procent van de Nederlandse consumenten sjoemelt wel eens met kortingsstickers. Zij halen dan een kortingssticker van een item af, om het vervolgens op een ander item te plakken dat eigenlijk niet in de aanbieding was. Opvallend is dat mensen met een boven modaal inkomen (13%) dit vaker zeggen te doen dan mensen met een beneden modaal inkomen (9%).

Liefst per post of online?

Hoewel Nederlanders dus niet vies zijn van het ontvangen van kortingen, verschillen de meningen over hoe ze korting het liefst ontvangen. Het aandeel Nederlanders dat de voorkeur geeft om aanbiedingen online te ontvangen (35%) is vrijwel even groot als het aandeel dat aanbiedingen het liefst binnenkrijgt per post (33%). Hierin speelt leeftijd een grote rol. Met name de jongere generatie (tot 35 jaar) ontvangt aanbiedingen het liefst online (45%). Bij Nederlanders tussen 35 en 55 jaar, én boven de 55 jaar, is dit 29 procent.

„Korting is een belangrijke manier om klanten aan te trekken. Zeker in de crisistijd kan dit net het verschil maken tussen wel of geen klanten”, licht Emile Muijsson van Stocard toe. „Dit blijkt wel uit het feit dat een op de drie Nederlanders een product enkel koopt als het in de aanbieding is.”

Geen verbod op uitverkoop

Gelukkig dus voor de Nederlandse koopgrage consument dat de uitverkoop gewoon doorgaat. Er zou namelijk eerst een verbod op de uitverkoop komen, om zo de kleine winkelondernemers te beschermen. Maar het kabinet gaat het toch niet verbieden. Het ministerie van Economische Zaken heeft onderzocht op welke manieren het kabinet „massale kortingsacties” zou kunnen tegengaan, maar een verbod op uitverkoop tot 1 juli is op korte termijn lastig te regelen en onder winkeliers is te weinig steun voor zo’n maatregel.

Uit een eerdere peiling onder winkeliers bleek nog dat een „ruime meerderheid” juist enthousiast was over de suggestie om de uitverkoop pas na 1 juli te starten. Ook een meerderheid in de Tweede Kamer gaf vorige maand aan dat een goed idee te vinden, om de kleine winkelier te beschermen in de zware corona-tijden.

Wel kortingen

Na gesprekken met ondernemers en brancheorganisatie INRetail blijkt nu dat de meerderheid van winkeliers het voordeel juist niet inziet van het tijdelijk bannen van grote sale-acties. De sector lijkt sterk verdeeld over de kwestie. Sommige ondernemers hebben in tijden van corona juist snel omzet nodig om bijvoorbeeld vaste lasten of een nieuwe collectie te kunnen betalen. Een opruimingsactie kan soelaas bieden.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.