Politie boos om nepontvoering voor vrijgezellenfeest: ‘Dit soort geintjes kosten geld’

De politie is niet blij met een aantal mannen die voor een vrijgezellenfeest een vriend ‘ontvoerden’. Agenten kregen namelijk een melding binnen over een ontvoering, en meerdere politie-eenheden rukten uit. Achteraf bleek pas dat het om een grap ging.

Luchtvaartjournalist Menno Swart post op sociale media een stelling: de feestgangers moeten de kosten betalen van de inzet van de politiehelikopter.



Nep-ontvoering tijdens vrijgezellenfeest in Zwolle. De feestgangers moeten de kosten betalen van inzet @DePolitieheli 🚁 — Menno Swart (@MennoSwart) August 29, 2021

Politie rukt uit voor nepontvoering vrijgezellenfeest

Iemand meldde bij de politie dat een persoon met een zak over het hoofd in een auto was geduwd. De politie nam de zaak serieus en stuurde meerdere eenheden eropuit. Ook een hondengeleider en een politiehelikopter werden ingezet. Op Instagram schrijft de politie dat de getuige gistermiddag hard geschreeuw hoorde. „In de auto zag deze melder meerdere personen, waaronder een persoon met een zak over het hoofd die heftig bewoog.”

Daarbij gaf de melder ook het kenteken van de auto door aan de politie, die dus meteen in actie kwam. Maar toen agenten eenmaal bij de auto aankwamen, bleek het om een vrijgezellenfeest te gaan. De politie kon echter allesbehalve lachen om deze grap.



„Misschien denkt u ook wel; ach, geintje, moet kunnen. Er is immers geen echt slachtoffer, toch? Dit soort geintjes kosten geld en capaciteit die we niet hebben”, zegt de politie. „Ook gaat het ten koste van de verkeersveiligheid, het creëert onrust en kan leiden tot ongewenste gevolgen.”

De politie overwoog zelfs speciale eenheden in te zetten. „Gelukkig konden collega’s bij Heino achter het voertuig komen. Door rustig te blijven en te kiezen voor een rustige controle locatie is erger voorkomen. Voor zover wij weten is er geen schade aan betrokkenen of aan derden aangericht.”