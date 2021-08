VVD’er Kamp bij Buitenhof over impasse kabinetsformatie: ‘Heel treurig’

Voormalig VVD-minister vindt het „heel treurig” dat het vijf maanden na de verkiezingen nog niet echt wil vlotten met de kabinetsformatie. Hij ziet dan ook niet direct een uitweg uit de huidige impasse. Dat zei hij in het televisieprogramma Buitenhof. Kamp verwacht namelijk niet dat VVD en CDA alsnog met de linkse partijen gaan onderhandelen en ziet D66 niet opnieuw in zee gaan met de ChristenUnie.

Vorige week leek er echter nog wel meer schot te zitten in de formatie: toen zeiden zowel GroenLinks als PvdA dat ze positief waren over het opzetje dat de VVD had gemaakt.



Kamp geldt als een vertrouweling van VVD-leider Mark Rutte en was als informateur betrokken bij de vorming van diens tweede kabinet, samen met de PvdA. Het is volgens hem dus „heel treurig” dat er op dit moment nog altijd geen zicht is op inhoudelijke onderhandelingen over een nieuwe coalitie, omdat partijen blokkades blijven opwerpen.

Zo willen VVD en CDA niet met twee linkse partijen onderhandelen, PvdA en GroenLinks willen op hun beurt niet zonder elkaar in een kabinet. En ook D66 heeft een blokkade opgeworpen. De partij van Sigrid Kaag wil niet nog eens met de ChristenUnie regeren. Eén van de belangrijkste redenen daarvoor is de conservatieve houding van die partij in medisch-ethische kwesties. De ChristenUnie zelf staat overigens ook niet te springen om een samenwerking met D66.

De leden van PvdA en GroenLinks hebben dit weekend wel brede steun uitgesproken voor nauwere samenwerking. Maar volgens Kamp verandert dat niets aan de situatie waarin de kabinetsformatie zit. Het blijven volgens hem twee aparte partijen. Hij verwacht dan ook niet dat VVD en CDA van gedachten zullen zijn veranderd.

Maar Rutte en CDA-leider Wopke Hoekstra zullen dat wel snel duidelijk moeten uitspreken, vindt Kamp. „En als ze nee zeggen dan moet dat opgeschreven worden en dan krijg je de volgende stap.” Het moet wat hem betreft klaar zijn met de „vage conclusies en mitsen en maren” waar de partijen de afgelopen weken steeds mee kwamen.

‘Formatie duurt lang omdat partijen blokkades opwerpen’

Volgens Kamp is het lange formeren niet de schuld van informateur Mariëtte Hamer. Dat komt volgens hem juist door de partijen die blokkades opwerpen. „Als je daarmee geconfronteerd wordt en er niet doorheen kunt breken, dan loopt het vast.” Wel vindt hij dat Hamer komende week met haar eindverslag moet komen.

In een minderheidskabinet ziet Kamp weinig. Kansrijker acht hij een „extraparlementair” kabinet, met een breed samengestelde regeringsploeg, en dat niet werkt met een dichtgetimmerd regeerakkoord. Dat zou ook meer ruimte bieden voor wisselwerking met de Tweede Kamer. „Dat zou misschien kunnen werken in de nieuwe bestuurscultuur.”



