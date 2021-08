Kortere werkweek met hetzelfde salaris? Dit is de tijd om hier nu voor te pleiten

Van negen tot vijf, veertig uur per week, bij de baas op locatie? Echt van deze tijd lijkt dat niet meer. Werk heeft, mede door de pandemie, een hele andere vorm gekregen en er is ruimte voor vernieuwing ontstaan. Want wat als we de werkweek verkorten, maar hetzelfde salaris verdienen?

Het traditionele werken verandert. Mede door de coronacrisis werden velen gedwongen aan de eetkamertafel een kantoor in te richten en kon er ineens veel vanuit huis. Iets wat we ons twee jaar terug niet konden bedenken. Daardoor komt ook de kortere werkweek ter sprake. BBC-journalisten Bryan Lufkin en Jessica Muddit schrijven erover in een uitgebreid pleidooi over het verkorten van de werkweek en de voordelen daarvan.

Kortere werkweek maakt productiever

Een kortere werkweek kan bestaan uit minder dagen of minder uren. Werknemers nemen allemaal dezelfde dag vrij of kijken wat het best bij hen past. De belangrijkste criteria van experts is dat het salaris bij het verkorten van de werkweek hetzelfde blijft. Tegenwoordig hechten we ook veel waarden aan een gezonde werk- en privé-balans, mentale gezondheid en flexibiliteit.

Mensen blijken productiever als ze minder uren werken in de week. De auteurs halen verschillende onderzoeken aan. Eén concludeert dat de productiviteit na vijftig uur werken daalt, de ander suggereert dat de beste werkweek bestaat uit 35 uur en weer een ander pleit voor een werkdag van maximaal zes uur.



Het is volgens mij zo dat mensen productiever zijn bij een kortere werkweek en daardoor wordt er met meer plezier gewerkt en minder stress, dus ook minder gezondheidsproblemen. Ook zorg je er op deze manier voor dat meer mensen kunnen werken. Het zou een keuze moeten zijn. 2/3 — Noortje van Lith (@LithNoortje) August 22, 2021

Werknemers minder laten werken voor hetzelfde salaris

John Trougakos is universitair hoofddocent organisatiegedrag aan de Universiteit van Toronto. Hij legt uit dat een 40 urige-werkweek niet effectief is. „Je kunt je energie geen acht uur achter elkaar vasthouden. We rekken dat te lang uit en dat is minder effectief.” Want we weten bijna allemaal dat we regelmatig tijdens ons werk even social media checken of berichtjes sturen naar het thuisfront. Uit onderzoek blijkt dat werknemers gemiddeld 2,5 uur per werkdag spenderen op het internet.

Ook een IJslands onderzoek toont aan dat minder werkuren geen effect hadden op de productiviteit. Dit bleef hetzelfde of werd zelfs beter. Daarnaast zorgt het beloningssysteem van een vrije dag, voor hetzelfde salaris, ervoor dat werknemers gemotiveerder zijn om hun taken af te krijgen.



Kortere werkweek is ‘gift uit de hemel’: veelbelovende resultaten uit IJsland na 4 jaar durend proefp… https://t.co/nNwuesQvwG via @demorgen — Tim Struyven (@TimStruyven) July 10, 2021

Gelukkiger en minder kans op burn-out

Trougakos benadrukt dat minder uren ook leiden tot een strakkere agenda. „Urenlange vergaderingen en uitgebreide lunches nemen af”, zegt hij tegen de BBC. Uit het IJslandse onderzoek bleek bijvoorbeeld dat vergaderingen korter werden of men deze per mail afhandelden. Ook hielden werknemers minder koffiepauzes, deden zij boodschappen buiten werktijd en de werkdiensten werden ingedeeld in ‘druk’ en ‘rustig’.

Maar er is nog een reden om te pleiten voor een kortere werkweek en dat misschien wel de belangrijkste. Experts concluderen namelijk dat minder werkuren leiden tot gelukkiger, gezonder en meer betrokken personeel. Ook houdt dit burn-outs, bore-outs en depressies van de werkvloer. Dat bevestigt ook Jim Stanford, econoom en directeur van het Centre for Future Work in Australië.

Korte werkweek ondersteunt door onderzoek

Recent Zeeds onderzoek uit 2021 toont aan dat minder werkuren stress, uitputting en negatieve emoties verminderen. Weer een ander onderzoek uit 2017 concludeert dat het verminderen van werkuren met 25 procent, slaap verbetert en stress verlaagt. Een hele poos terug, in 1990, concludeerden onderzoekers al dat zes uur werken op een dag beter is voor het gezinsleven. Ook het bovengenoemde IJslandse onderzoek bevestigt deze resultaten.

Volgens Trougakos is een kortere werkweek niet alleen gunstig voor de werknemer, maar ook voor de bedrijfsresultaten. Werkgevers zullen minder ziekteverzuim, verlof of laat komers ervaren. Daarnaast bespaart een werkgever ook door vermindering van het aantal burn-outs.



Ja! Totaal niet effectief. Er is lijvige evidentie voor een hogere arbeidsproductiviteit bij een kortere werkweek en je naasten+ de maatschappij varen er wel bij. — helene stafleu (@helenestafleu) August 22, 2021

Paar uur schrappen, maakt verschil

Er zullen branches blijven waar een kortere werkweek wellicht niet werkt. En niet voor ieder bedrijf is dit weggelegd. Ook het reorganiseren van werkmethoden is nog een hele klus. Maar de bovenstaande experts en onderzoeken tonen aan dat het geen complete lariekoek is. Slechts het schrappen van een paar uur maakt al verschil. Volgens Trougakos in het huidige tijdperk het moment om oude denkwijzen om te gooien.

