Nipte meerderheid Tweede Kamer voor eigen bijdrage toegangstest, maar ook felle kritiek

Een eigen bijdrage betalen voor coronatoegangstesten. Een nipte meerderheid in de Tweede Kamer steunt het plan van het demissionaire kabinet, maar er is ook veel kritiek. Voorstanders noemen het ‘redelijk’ en ‘een stimulans’, maar tegenstanders vrezen een tweedeling.

D66, VVD, CDA en Volt dienden woensdagavond de motie in. Daarbij willen zij wel dat er een regeling komt voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. Ook moet de eigen bijdrage vervallen als ‘testen voor toegang ongeacht vaccinatiestatus noodzakelijk wordt’. Demissionair minister De Jonge herhaalde dat het kabinet een eigen bijdrage redelijk vindt, nu iedereen de kans heeft gehad zich te laten vaccineren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Populisme is een dure hobby. Dan krijg je dat paar euro bijdragen aan je eigen toegangstest een grote schande is. Voor al die testen betalen we nu met z’n allen.

Vaccineren is vrije keuze, maar bestaat geen recht op 100% subsidie voor toegangstest als je geen prik neemt. https://t.co/BPRPidmph5 — Jan Paternotte (@jpaternotte) August 18, 2021

Eigen bijdrage is volgens De Jonge een stimulans

De Jonge noemt de eigen bijdrage ‘een stimulans’ voor mensen om zich alsnog te laten vaccineren. Hij wil het geen (in)directe vorm van vaccinatiedwang noemen, omdat het bedrag niet te hoog mag zijn en bovendien ook een herstelbewijs geldig is. De Jonge noemde tijdens het coronadebat bij wijze van voorbeeld een bedrag van 7,50 euro, maar daar is officieel nog niets over besloten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Moties over (1) opheffen coronamaatregelen, (2) niet invoeren coronatoegangsbewijs, (3) testbewijzen gratis te houden, (4) betere ventilatie adviezen te geven en (5) IC’s structureel fors uit te breiden.#coronadebat #coronamaatregelen #corona #Wilders pic.twitter.com/Ey1LqKavDz — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 18, 2021

De motie haalde een nipte meerderheid, maar er was ook veel en vooral felle kritiek. PVV-leider Geert Wilders noemde een eigen bijdrage ‘een vorm van drang die we niet zouden moeten willen’. Ook SP-leider Lilian Marijnissen vreesde een scenario waarin ‘mensen die niet willen of kunnen vaccineren of de test niet kunnen betalen’ worden uitgesloten. ‘7,50 euro of überhaupt een bedrag, dat kan je niet platslaan. Dat leidt de facto tot een tweedeling’.

Kritiek in de Kamer en op Twitter, maar ook steun

Niet alleen in de Kamer, maar ook op Twitter wordt fel gereageerd op het plan. „Hugo de Jonge wil niet spreken van vaccinatiedwang, maar dat is het wel hè Huug?”, schrijft iemand bijvoorbeeld. En een andere criticus: „Het moet niet gekker worden: gewone burgers moeten de exorbitant geldverspillende maar falende overheidsmaatregelen vanwege terugbetalen via een eigen bijdrage.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Belachelijk. Het kabinet spreekt steeds over géén vaccinatieplicht maar het alternatief, testen, gaat €7.50 kosten. Dat betekent dat je als ongevaccineerde burger straks extra kosten maakt op je bezoek naar plekken met meer dan 75 gasten. #BVNLhttps://t.co/M4Hm7u6EiF — Belang van Nederland – BVNL (@BelangVanNL) August 18, 2021

Er is ook steun voor het plan. „Wat de anti-vaxxers iedere keer vergeten als het gaat om de eigen bijdrage voor testen: er is een gratis alternatief, vaccineren. Dus zeg niet dat er geen keuze is”, schrijft iemand. Of: „Als je om ‘principiële’ redenen niet gevaccineerd bent dan moet je een toegangstest ondergaan. De kosten daarvan moet je dan gewoon voor 100% zelf betalen, nogal logisch.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Als je om "principiële" redenen niet gevaccineerd bent dan moet je een #coronatoegangstest ondergaan. De #kosten daarvan moet je dan gewoon voor 100% zelf betalen, nogal logisch. Krappe meerderheid Kamer steunt eigen bijdrage voor coronatoegangstest – https://t.co/QsMXjUrCjV — PaulVergeer 🇵🇸 (@PvTwiet) August 19, 2021

Gisteren werd nog bekend dat het aantal positieve coronatesten weer oploopt. Daar lees je hier meer over.