Kabinet met PvdA en GroenLinks komt dichterbij, dit is hoe het zit

Mark Rutte en Wopke Hoekstra waren eerder nog fel tegen, maar VVD, D66 en CDA koersen nu toch af op kabinetsonderhandelingen met PvdA en GroenLinks. Dat weet het Algemeen Dagblad te melden. Een geste van het linkse duo zou VVD en CDA zover hebben gekregen.

Haagse bronnen bevestigen aan het AD dat PvdA en GroenLinks bereid zijn om met één onderhandelingsteam aan te schuiven bij de onderhandelingen. VVD en CDA vinden dat een acceptabele formule. Normaal gesproken onderhandelt een politieke partij met twee personen over de vorming van een nieuw kabinet, maar PvdA en GroenLinks zijn nu bereid om per partij slechts één persoon af te vaardigen.

PvdA en GroenLinks onderhandelen samen

Lijsttrekker Mark Rutte en Sophie Hermans onderhandelen namens VVD en bij D66 zijn dat Sigrid Kaag en Rob Jetten. In de nieuwe opzet vormen PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinks-voorman Jesse Klaver één onderhandelingsteam. Op die manier hoeven VVD en CDA niet langer te vrezen voor een (te) grote linkse invloed, zo is de gedachte. De rechtse partijen zagen een samenwerking met PvdA én GroenLinks tot voor kort niet zitten.

Nu blijkt dat de linkse partijen elkaar écht niet loslaten, kiezen VVD en CDA eieren voor hun geld. „De losweekspelletjes worden wel achterwege gelaten”, zegt een bron uit het linkse kamp tegen het AD. Een andere Haagse bron stelt dat er beweging is. Dat is maar goed ook, want vandaag of morgen moet duidelijk worden welke partijen gaan onderhandelen. „Uiteraard is het de bedoeling dat deze fase wordt afgesloten met een advies over welke partijen gaan onderhandelen over een kabinet”, zei Rutte gisteren nog. ,,Dat zal in de komende dagen moeten gebeuren.”

ChristenUnie lijkt buitenspel te staan

De ChristenUnie lijkt door de geste van PvdA en GroenLinks buitenspel te staan. Gert-Jan Segers zei gisteren tegen de verzamelde pers dat hij zich niet ‘gewenst en nodig’ voelde. Toch wilde hij zich niet terugtrekken. „Het is niet aan mij om te bepalen of ik in het spel ben of niet”, sprak Segers. „Dat is aan VVD en D66. Zij moeten die knoop doorhakken.”