Honden in Australisch asiel afgemaakt ‘vanwege coronamaatregelen’, veroorzaakt veel ophef

grEr is flink wat ophef ontstaan omdat meerdere honden in een asiel in Australië zijn doodgeschoten ‘vanwege de coronamaatregelen’. De honden zouden worden opgehaald door vrijwilligers van een ander asiel, maar zij moesten dan van het plaatsje Cobar naar Bourke reizen. De kans bestond dat zij dan Covid-19 met zich mee zouden brengen, en dat wilden de lokale overheidsdiensten koste wat kost voorkomen. Dus werden de honden afgemaakt in plaats van opgehaald. Dat schrijven Australische media.

Volgens een woordvoerder van een andere overheidsinstantie in New South Wales besloot de gemeente de honden af te maken „om de werknemers en gemeenschap, inclusief kwetsbare Aboriginals, te beschermen tegen het risico van overdracht van COVID-19″. Wel wordt het incident onderzocht om erachter te komen of er wetten zijn overtreden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In Australië schieten ze nu al honden dood in asiels om te voorkomen dat vrijwilligers de honden ophalen. Want Covid. Want lockdown. Want mensen mogen de straat niet op. Wat een schande. Knettergek. https://t.co/5amnhGEo2a — Caroline van der Plas (@lientje1967) August 22, 2021

Honden in asiel in Australië afgemaakt ‘vanwege coronamaatregelen’

Dierenrechtenorganisaties in het land zijn woedend. Australische media proberen contact te krijgen met de gemeente, maar die geeft geen gehoor. Het asiel dat de honden zou ontvangen, wilde geen commentaar geven. Wel wist een ingewijde te vertellen dat de vrijwilligers van het asiel erg overstuur waren, en dat ze juist voorzorgsmaatregelen hadden genomen om veilig met de honden te kunnen reizen. Eén van de honden had net puppy’s gekregen.

Volgens een gezondheidsinstantie in New South Wales zijn er daarnaast geen nieuwe coronabesmettingen geregistreerd in Cobar. Wel zijn er fragmenten van het virus gevonden in het rioleringssysteem van het gebied. Animal Liberation, een dierenrechtenorganisatie, wil dat er een grondig onderzoek komt naar het incident. Een woordvoerder van de organisatie zegt de verklaring van de overheidsinstantie niet te accepteren. „We verwerpen de volledig onaanvaardbare rechtvaardigingen van de raad dat deze moord blijkbaar werd gepleegd als onderdeel van de coronamaatregelen.” Ze noemt het afmaken van de honden een „gevoelloze” daad.

En niet alleen in Australië zijn mensen boos. In Nederland is ook de nodige ophef ontstaan. De mensen die het besluit namen, worden door sommige mensen al „psychopaten” genoemd. „De volgende stap is je burgers neerknallen?”. In Nederland puilen de asielen inmiddels uit met coronahuisdieren. Vooral veel kittens komen terecht bij de opvang.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Honden doodgeschoten voor de volksgezondheid in Australië https://t.co/5nHdCxezRi — Brenda (@BrendaWeel) August 23, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Australië schiet honden in asiel af om te voorkomen dat medewerkers de quarantaine regels breken. Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen met de bewoners van de verzorgingshuizen. Best een grootschalig Milgram experiment! — Mark van Buuren (@xmarkmac) August 23, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.