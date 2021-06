Voorstel initiatiefwet in de maak om verbod op therapie homogenezing

Verschillende partijen in de Tweede Kamer komen met een initiatiefvoorstel om de therapie homogenezing bij wet te verbieden. D66, VVD, de Partij van de Arbeid en GroenLinks willen dat initiatief nemen nu het demissionaire kabinet heeft laten weten voorlopig geen werk te maken van een verbod.

COC Nederland is blij met het voornemen van de vier partijen om LHBTI-genezing te verbieden, laat de belangenorganisatie in een reactie weten.

Homogenezing moet worden onderzocht

Een Kamermeerderheid had de regering opgeroepen een verbod te regelen. Maar volgens het kabinet is er eerst meer onderzoek nodig om te bezien hoe ‘homogenezing’ verder kan worden tegengegaan.

„Het is nu nog niet mogelijk om te bepalen op welke wijze het voorkomen en tegengaan van homoconversie het meest succesvol kan worden gerealiseerd. Het kabinet zal daarom onderzoek laten doen naar wat de beste mogelijkheden zijn”, schreven de betrokken bewindslieden afgelopen week.

COC Nederland is een petitie ‘Stop homo-coversietherapie in Nederland‘ gestart. De petitie is op het moment van schrijven 3400 keer ondertekend.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Al 3 duizend mensen tekenden de petitie van Jacques tegen ‘LHBTI-genezing’. Teken jij ook? Samen overtuigen we de politiek! https://t.co/vw8haOXjVw #lhbti — COC Nederland (@COCNederland) June 3, 2021

‘Homogenezing is middeleeuws’

D66-Kamerlid Jeanet van der Laan vindt het „te gek voor woorden dat in ons land nog steeds homogenezingen plaatsvinden om iemands identiteit te veranderen of te onderdrukken. Dat is schadelijk en kwetsend. Er moet zo snel mogelijk een einde aan komen”.

VVD’er Hatte van der Woude sluit zich daarbij aan en noemt homogenezing “middeleeuws, stompzinnig en traumatisch voor de jongeren die eraan onderworpen worden”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Goedemorgen ☕️ !! Zoals ik al aankondigde eerder deze week: ik ga aan de slag met een verbod op #homogenezing met oa @d66. Zometeen ons eerste werkoverleg! #initiatiefwet 🌈 — Hatte Van Der Woude (@hhvdw) June 4, 2021

De jongerenpartij van D66, Jonge Democraten, staat vandaag met een kraampje op het Plein in Den Haag. Daar wordt ‘heterogenezingstherapie’ aangeboden om aan te geven hoe absurd ze homogenezing vinden.

Verbod met een lange adem

Het COC pleit naar eigen zeggen al negen jaar voor een verbod. „Mooi dat deze vier partijen nu zelf het heft in handen nemen en een einde maken aan het getreuzel van het kabinet”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug op de aankondiging van D66, VVD, PvdA en GroenLinks. „LHBTI-genezing is een fabeltje, mensen gaan er aan kapot. Je bent goed zoals je bent. Elke dag zonder verbod is er één te veel.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er is in Nederland geen plek voor ‘homogenezing’. In dit land moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Dus als het kabinet het niet kan, maakt de Kamer zelf wel een wet om deze onzin te verbieden. @D66 @VVD @PvdA @GroenLinks #PrideMonth https://t.co/qXyJDLtcBQ — Rob Jetten (@RobJetten) June 4, 2021

In Nederland zijn er volgens het COC zeker vijftien aanbieders van LHBTI-genezing. Dat gebeurt vooral in pinkster-, baptisten- en evangelische gemeenten. In Nederland zijn 68 slachtoffers van de ‘therapieën’ gevonden, aldus het COC. „Maar waarschijnlijk gaat het daarbij om het topje van een ijsberg.”