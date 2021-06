Reacties op live vaccinatie Beau op tv: applaus en ‘Waarom krijgt hij Janssen?’

De vaccinatie tegen corona van Beau van Erven Dorens is gisteravond live op televisie uitgezonden. Ernst Kuipers zette de prik tijdens zijn talkshow Beau. De ‘live-vaccinatie’ leverde heel wat reacties op. En een vraag: Waarom kreeg hij het vaccin van Janssen?

De vorige vaccinatie die live op televisie was, werd ruim vijf maanden geleden gezet. Het was gelijk ook de eerste prik tegen corona in Nederland. Verpleeghuismedewerkster Sanna Elkadiri (39) kreeg hem in het bijzijn van coronaminister Hugo de Jonge in haar bovenarm.

Beau vindt vaccinatie door Kuipers ‘een eer’

„Wat een eer”, zegt Beau aan het begin van zijn programma. En: „Het was een droom op live op televisie gevaccineerd te worden. Door wie kan ik het dan beter laten doen dan Ernst Kuipers?” De man van het Erasmus MC en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) doet het zeer ontspannen. Allebei een mondkapje op en prikken maar. Gewoon op de presentatieplek van Beau. „Ik heb er echt zin in”, zegt de laatste. Na de vaccinatie, als slot van Beau, gaat hij op een lekkere stoel buiten de studio zitten. Daar wacht hij het bekende kwartiertje af om te zien of alles goed met hem gaat.



Eén op de drie is bang voor een vaccinatie

De talkshowhost had maar één doel, zo zegt hij zelf. „Gewoon het goede voorbeeld geven. Laten zien dat je nergens bang voor hoeft te zijn.” Elisabeth Huis in ’t Veld van de Tilburg University en Sanquin Bloedvoorziening was daarom ook aangeschoven. Eén op de drie Nederlanders heeft namelijk ‘prikangst’. Niet eens omdat zij bang zijn voor het coronavaccin, maar voor de naald in het algemeen. „Heel veel mensen schamen zich ervoor dat zij dat hebben”, zegt Huis in ’t Veld. „Ik hoop dat ik een beetje van dat stigma kan weghalen. Het ligt aan de hersenen, het niet kunnen zien van naalden.” Er is nu een app Ainar ontwikkeld om diezelfde mensen via een spelletje voor de prik wat rustiger te maken.

Ernst Kuipers wil Beau wel presenteren

Met de bereidheid om te vaccineren tegen corona gaat het nu goed, ziet Ernst Kuipers, die ook nog even inging op de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. „Over alle leeftijdsgroepen, de volle breedte wel. Er zijn ondertussen zo’n 10 miljoen vaccinaties gezet. Het tempo ligt hoog.” Ene Antoin gooit op Twitter ondertussen een (ondoordacht) balletje op. Krijgt Beau betaald? Ene Gerard vindt de actie wel top.



Na de vaccinatie herhaalt Beau van Erven Dorens het nog een keer: „Ik vond het echt een eer om door jou geprikt te worden.” „Met veel plezier”, reageert Kuipers. „We hebben afgesproken dat, mocht je nou morgen onwel zijn, ik het programma mag presenteren.” Beau: „Dat zou toch zó’n stunt zijn. Ik zou het helemaal fantastisch vinden.” En: „Ik voel nu dat er een prik in mijn arm is gezet, maar het is een prik van vreugde. Als je er anders over denkt, is dat natuurlijk helemaal prima.”



Waarom kreeg die Beau het vaccin van Janssen?

Op sociale media reageert de een met applaus voor de live vaccinatie van Beau op de buis. „Leuke actie om mensen zover te krijgen om zich te laten vaccineren”, meldt Ed Deijkers bijvoorbeeld op Twitter. Wat velen vreemd vinden is dat Beau het vaccin van Janssen krijgt. Deze prik gold de afgelopen week voor mensen die geboren zijn in 1967 en 1968. Beau, 50 jaar geworden in december, stamt van 1970. Hij zou volgens de GGD Pfizer of Moderna als vaccinatie moeten krijgen.



Ernst Kuipers geeft niet aan waarom Beau Janssen precies krijgt. Wel: „Dit is allemaal volgens de regels gegaan. Er gaan nu geen vaccins verloren. Ook de overige doses (uit het flacon, red.) worden toegediend.”

Janssen wordt alleen nog gegeven aan mensen boven de 40 jaar zo luidt het advies van de Gezondheidsraad sinds deze week. Een advies waar Ernst Kuipers overigens ‘een beetje kromme tenen krijgt’. Veel van zijn jonge zorgmedewerkers zijn al met Janssen gevaccineerd: „Met nul bijwerkingen. Maar ja, kom dan tijdig met zo’n advies. Dit geeft weer ongelooflijk veel gedoe.”