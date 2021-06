Joodse gemeenschap start campagne voor toenemend antisemitisme

Het aantal antisemitische incidenten binnen de Joodse gemeenschap neemt toe. Daarom wordt nu een campagne gestart tegen de Jodenhaat. In een aantal grote steden hangen straks posters in de bushokjes om meer bewustwording te creëren.

Mede door het conflict tussen Israël en Gaza ervaren Joodse Nederlanders meer antisemitisme. Volgens Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) loopt het aantal gemelde incidenten op. Zij registreerden in één week in mei al 15 procent incidenten die normaal gesproken in een jaar plaats vinden. Zo meldt het CIDI dat „verschillende Joodse instellingen onder racistische haatberichten worden bedolven.”



Vandaag verschijnen op de abri's in Amsterdam de posters van de drie Joodse gemeentes in die stad, waarin gewaarschuwd wordt tegen antisemitisme. Ook in Den Haag, Rotterdam en Haarlem komen die posters te hangen.

Conflict Israël en Gaza zorgt voor toenemend antisemitisme

En dat moet anders, vertelt een woordvoerder van de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS) aan de NOS. „Mensen die met een keppel of davidster over straat willen lopen, moeten zich gewoon veilig genoeg voelen om dat te kunnen doen.”

Het conflict tussen Israël en Gaza zorgt bij sommige Palestina-aanhangers voor afgunst richting het Jodendom. „Bij demonstraties worden bijvoorbeeld dingen geroepen”, vertelt de woordvoerder van de NIHS. „Antisemitisme is natuurlijk van alle tijden, maar we horen de laatste tijd steeds vaker dat mensen hun keppel afzetten in de trein of openbare ruimtes, uit angst om onheus bejegend te worden.”

Joodse moeders: ‘kind wil niet meer Joods zijn’

Drie Joodse gemeenten slaan de handen ineen. De NIHS, de Portugees-Israëlitische Gemeente en de Liberaal Joodse Gemeente zijn de campagne gestart. In Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Rotterdam tref je straks de posters in de bushokjes op straat. „Er wordt vaak verwacht dat de overheid sterker tegen antisemitisme optreedt, maar in dit geval vinden we als gemeenschap dat we zelf onze stem moeten laten horen. Net als iedereen in Nederland, moeten Joden de vrijheid hebben om te kunnen zijn wie ze zijn.”

Het Joods Weekblad NIW heeft vandaag in grote letters op de voorpagina staan: ‘Mijn kind wil niet meer Joods zijn’. Voor het artikel sprak het weekblad met drie Joodse moeders. Zij vertellen over het antisemitisme dat hun kinderen op school ervaren. Volgens de moeders hebben hun kinderen spijt als ze vertellen wat hun afkomst is en houden ze liever hun mond. Ook somt het blad in een artikel een aantal antisemitische incidenten op, die wereldwijd hebben plaatsgevonden.



