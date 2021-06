Rachel Hazes reageert op ‘haatcolumn’ Angela de Jong: ‘Kom op de thee’

Afgelopen week verscheen er een flink pittige column in het AD, uit de pen van Angela de Jong. Met een titel als ‘Ik wil André, Sarah en Rachel best even uitleggen waarom Nederland ze uitkotst’ kun je flink wat venijn verwachten. Dat viel ook Rachel Hazes op, die gisteren reageerde op de column, via een post op Instagram.

Maar Hazes bestrijdt vuur niet met vuur: ze nodigt de columnist juist uit voor een kop thee in haar nieuwe theebar in Amstelveen. „Dan kun je zelf zien dat het niet ‘bijbeunen’ is wat we doen, maar zwaar aanpoten”, schrijft Rachel op Instagram.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Rachel Hazes (@rachelhazes)

Column van Angela de Jong over André Hazes

In de column beschrijft De Jong de ‘ongeëvenaarde schaamteloosheid’ waarop de familie Hazes de pers bespeelt. Dat liet Rachel niet zomaar gebeuren, dus ze neemt het voor haar dierbaren op.

Ze wil de AD-columnist graag te woord staan onder het genot van een bubbelthee in haar pas geopende zaak in Amstelveen. „We hebben 150 tot 200 formules, frisse thee tot zoete thee, helaas niets zuurs, maar dat heb je ook niet nodig.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes)

Advies van Rachel: ‘Verdiep je’

En tot slot heeft ze nog een stukje advies voor De Jong: „Probeer je eens te verdiepen in de medemens voordat je dingen gaat tikken. Of iemand nou dik of dun, opgespoten lippen heeft, LGBTI is, of als iemand af en toe onder de zonnebank gaat”, schrijft Hazes. „Leven en laten leven.”

Volgens de onderneemster heeft Angela de Jong niet door wat voor een effect haar uitspraken kunnen hebben. „Wij kunnen wel tegen een stootje, maar besef je wel dat sommige mensen door pestgedrag en bepaalde uitspraken zelfmoord plegen?” Angela is van harte welkom in haar theewinkel voor een goed gesprek, schrijft Rachel aan het einde van haar bericht. „De thee staat voor je klaar.”