RIVM-baas Van Dissel denkt dat we ons niet goed genoeg aan de maatregelen houden

Ondanks een lockdown en flink strenge maatregelen, zijn de besmettingen in Nederland nog te hoog. RIVM-baas Jaap van Dissel denkt dat dat komt omdat mensen zich minder goed aan de regels houden. Zo zegt hij bij NOS: „We hebben een heleboel maatregelen, maar de vraag is: hoe goed worden die nageleefd?”

„Volgens onderzoek van de gedragsunit van het RIVM en de GGD’s loopt dat terug”, legt Van Dissel uit. „Ongeveer de helft van de respondenten zegt thuis te blijven bij klachten en 36 procent zegt zich te laten testen bij klachten. Dat zijn toch wel verontrustende getallen. Blijkbaar laten minder mensen met covidachtige klachten zich testen.”



Van Dissel: ‘Data vaccinaties geven vertrouwen’

Wel zijn er de afgelopen twee weken meer mensen getest en is een lager percentage van die testen positief, benadrukt Van Dissel. „Maar dat blijft zo’n 9 procent. Dat grotere aantal testen kan samenhangen met de start van het hooikoortsseizoen. Hooikoorts geeft bovenste luchtwegklachten. Ook worden er meer personen getest in het kader van het bron- en contactonderzoek. Dat maakt het momenteel heel moeilijk om de relatie tussen het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en IC-opnames te duiden.”

Momenteel is het nog te vroeg om het effect van vaccinaties te zien, zegt Van Dissel. Wel stelt hij dat data uit Israël en het Verenigd Koninkrijk veel vertrouwen geeft dat vaccins een uitweg bieden. „Daarna blijft het virus zeer waarschijnlijk circuleren, misschien in seizoenen zoals influenza. Naar analogie kunnen we dan kwetsbare groepen vaccineren tegen de meest circulerende virusstammen.”

Vorige week werd al bekend dat corona ook volgens wetenschappers „nooit meer gaat verdwijnen”. Volgens epidemioloog Quirine ten Bosch is dit niet reëel gezien het aantal niet te detecteren infecties. „Nieuwe introducties uit omringende landen blijven voorkomen”, vervolgt Ten Bosch.



Geen versoepelingen

Maandagavond kunnen we weer een persconferentie verwachten van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Maar je hoeft niet te hopen op versoepelingen: die komen er waarschijnlijk niet. Ingewijden noemen het namelijk „niet waarschijnlijk” dat er uit dat overleg nieuwe versoepelingen rollen.

Afgelopen week temperden premier Mark Rutte en justitieminister Ferd Grapperhaus de de verwachtingen al, door te zeggen dat er een kleine kans dat de terrassen de komende week weer open kunnen. Zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark denken ook dat er „waarschijnlijk geen ruimte is” voor versoepelingen.

Ook blijft de avondklok nog wel even van kracht, en wordt de lockdown waarschijnlijk met twee weken verlengd.