Chinese ‘blind box’ met huisdier erin zorgt voor woede bij dierenliefhebbers

Je kunt tegenwoordig allerlei vreemde dingen op het internet bestellen, maar in China maken ze het wel heel bont. Onder de noemer ‘blind box’ kunnen Chinezen een mysterieuze doos bestellen met daarin een verrassingshuisdier.

En dat leidt tot behoorlijk was verontwaardigde reacties. Afgelopen maandag trof dierenreddingsgroep Chengdu Aizhijia Animal Rescue Cente dode huisdieren aan in het voertuig van een vervoersbedrijf. In de vrachtwagen zaten 160 katten en honden. Alle dieren waren jonger dan drie maanden oud. Sommige beestjes overleefden de rit niet. De verantwoordelijke vervoerder is koerierbedrijf ZTO uit Chengdu. De actiegroep maakte videobeelden van de dozen. Deze stonden stapels hoog tot aan het plafond van de vrachtwagen. De dierenreddingsgroep publiceerde de video op de Chinese social media website Weibo. „De laadbak zit vol met schreeuwende katten en puppy’s”, schreven ze erbij.

Verboden volgens Chinese wet

Wanneer een geïnteresseerde een ‘blind box’ bestelt, wordt het diertje simpelweg met de post verstuurd. Het verontrustende is dat deze rage bijzonder populair is en veel mensen een huisdier online bestellen.Volgens de Chinese wet mag een verkoper levende dieren niet vervoeren. Op de Chinese Marktplaats Taobao worden dozen met schildpadden, hagedissen en ratten verkocht.

De vrijwilligers bleven maandag de hele nacht bij de dieren en verzorgden hen. De beestjes zijn inmiddels behandeld en opgevangen. Het koeriersbedrijf schorste de persoon van de verantwoordelijke afdeling en erkent dat zij zich niet aan de Chinese wetgeving hielden. ZTO zegt meer aandacht te besteden aan postveiligheid en nationale dierenbescherming.

Blind box is ontering voor huisdieren

Dierenliefhebbers roepen op tot actie en eisen een boycot op de verrassingsdozen en de verkoop van dieren online. De zoekterm ‘pet blind box’ is miljoenen keren bekeken op Weibo. Het Chinese persbureau Xinhua noem de verrassingsboxen „ontering van het leven”. Ook meldt het persbureau dat bedrijven meer „zelfonderzoek en zelfcorrectie moeten doen”. Het riep daarnaast kopers en verkopers op om „meer respect te hebben voor leven.”

Het fenomeen ‘blind box’ is wereldwijd erg populair. Het idee achter deze verrassingsdozen is dat een koper niet weet wat hij of zij krijgt. Vaak gaat dit om stripboeken, speelgoed of gekke gadgets. Maar zoals blijkt, heeft ook deze trend opvallende varianten.