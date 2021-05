Billie Eilish breekt record met fotoshoot, waar ze eerder op tegen was

Vergeet de Billie Eilish met groen haar in wijde kleren. In de nieuwe Britse Vogue is ze te zien in een meteen veel geprezen sexy shoot met platinablond haar. Alles waar ze voorheen zo op tegen was, maar wie heeft gezegd dat je consequent moet zijn in het leven?

Bovendien heeft de zangeres wel degelijk een boodschap bij deze shoot, waarmee ze ook nog eens een Instagram-record brak. „Het gaat erom waar je jezelf goed bij voelt.”

Billie Eilish en bodyshaming

Meerdere malen sprak de inmiddels 19-jarige Billie Eilish zich uit tegen bodyshaming en het seksisme in de muziekindustrie. De zangeres: „Ik wil niet dat de wereld alles over me weet. Dat is ook waarom ik altijd grote en wijde kleren draag. Niemand kan een mening over mijn lichaam hebben, omdat niemand weet wat er onder mijn kleren zit.” Ze zei dit in een interview na een campagne met Calvin Klein. „Niemand kan zeggen: ‘Oh, ze is slank of dik, ze is niet slank of dik, ze heeft een platte kont, ze heeft een dikke kont. Niemand kan dat allemaal zeggen, omdat ze het niet weten.”

Verrassende Vogue-shoot met Billie Eilish

Nu is de zangeres op het oog 180 graden gedraaid, maar de boodschap is er nog altijd. „Of je nou wel of niet je lichaam en huid laat zien, het mag geen enkel respect van je afnemen”, zegt Billie Eilish in een interview bij de shoot van Vogue. „Ik vind de foto’s mooi en vond het geweldig om deze shoot te doen. Doe wat je wilt, wanneer je maar wilt. Fuck al het andere.”



Duidelijke taal, en ze gaat nog even door. „Ik dacht dat ik zou walgen van mijn nieuwe haarkleur, maar ik moet toegeven dat ik me vrouwelijker voel met deze blonde lokken.” Verder sprak ze met Vogue over persoonlijke keuzes, angst, plezier, vrouwenlichamen, toestemming en vooral vertrouwen. Lees het complete interview met Billie Eilish hier.

Record op Instagram

Door naar de shoot in Vogue, die vriend en vijand verraste. Minder verrassend is het dat Billie Eilish een Instagram-record brak met haar nieuwe en uitgeklede look. De eerste foto die ze deelde haalde sneller 1 miljoen likes dan welke andere post in de geschiedenis van Instagram dan ook. Na welgeteld 6 minuten stond teller op miljoen. Bekijk meer foto’s hieronder.



Met haar shoot in Vogue mag Billie Eilish dan een record gebroken hebben, nog meer waarde zal ze hechten aan haar bizarre Spotify-record, dat ze met haar muziek bereikte. Lees daarover meer in dit artikel.