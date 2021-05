Honderdduizenden arbeidsmigranten krijgen voorlopig geen vaccin, ondanks risico’s

Honderdduizenden arbeidsmigranten die in Nederland werkzaam zijn, worden voorlopig niet gevaccineerd. Dat blijkt uit navraag van Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In Nederland zijn er honderdduizenden arbeidsmigranten werkzaam, voornamelijk afkomstig uit Polen, Roemenië, Hongarije en Bulgarije. Deze groep hoeft voorlopig niet te rekenen op een vaccin, ongeacht leeftijd of onderliggend leed. Dit omdat ze niet zijn ingeschreven bij een gemeente en dus geen BRP-registratie hebben. Mensen die niet in de Basisregistratie Personen zijn opgenomen, kunnen een prik dus wel vergeten.

Arbeidsmigranten kwetsbaar

Er zijn zeker 250.000 migranten die niet ingeschreven zijn bij de gemeente. Mensen uit het buitenland die naar Nederland komen om te werken, moeten zich binnen vier maanden inschrijven. Een groot deel doet dit echter niet. Daarbij komt ook nog eens dat veel arbeidsmigranten dicht op elkaar wonen en werken.

Het verontrust artsen en virologen dat deze groep geen vaccin krijgt. „Arbeidsmigranten zijn extra kwetsbaar voor corona, doordat ze dicht op elkaar wonen en werken en vaak samen worden vervoerd”, zegt GGD-arts Ashis Brahma. „Daarom is het des te verstandiger om hen wel mee te nemen bij de vaccinaties.”

Arbeidsmigranten: risico voor de samenleving?

Volgens viroloog Bert Niesters kunnen de arbeidsmigranten zelfs een risico voor de samenleving gaan vormen als ze niet worden gevaccineerd. „Dan blijf je een reservoir voor het virus houden. De doelstelling moet gewoon zijn om iedereen in Nederland die dat wil te vaccineren.” De Gezondheidsraad adviseerde moeilijk bereikbare groepen als arbeidsmigranten met Janssen te vaccineren. Zodoende zijn ze na één prik klaar. Brahma adviseert om samen te werken met uitzendbureaus, die de arbeidsmigranten die onder de radar vliegen wel weten te vinden.

Het ministerie van VWS zegt er inmiddels mee bezig te zijn. “Wij werken samen met werkgeversorganisaties, uitzendbureaus en de vakbonden om hen te bereiken, want we willen heel graag dat zij ook een vaccin krijgen”, laat een woordvoerder aan de NOS weten. “Zij moeten worden beschermd. Dat helpt ons allemaal.”