Bijzonder: het noorderlicht was vannacht te zien in Nederland

Afgelopen nacht hebben sommige mensen in ons land iets wel heel bijzonders gezien: het noorderlicht. Op social media gaan foto’s rond van mensen die een glimp van het licht hebben kunnen opvangen. Als je het licht in bijvoorbeeld IJsland of het noordelijkste puntje van Scandinavië ziet, is het vaak groen. In ons land was het noorderlicht echter meer paarsgekleurd.



Waarschijnlijk laatste kans dit voorjaar om fotografisch noorderlicht mee te pakken? Dus zat ik gisteravond laat op de dijk bij Lauwersoog. Niet indrukwekkend, maar de paarse gloed wel goed waarneembaar. Hopelijk komt er een beter seizoen 21-22! 😅 @Weerplaza @weermanreinier pic.twitter.com/mYbCSu9ELt — Titusz (@Lawnmusic) May 13, 2021

‘Unicum’

Hoewel het noorderlicht al lastig te zien is met het oog, is het een aantal mensen gelukt om het vast te leggen op camera. Jannes Wiersema, „hobby-weeramateur”, wist het bijzondere groen-paarse licht in een foto te vangen bij Roodeschool, Groningen. Ook op Ameland was het poollicht te zien, zo bewijst een foto van Jordy van den Berg op Twitter. Sytse Schoustra wist de „groene waas” vanaf Terschelling vast te leggen. Op de foto’s is inderdaad te zien dat er groene en paarse lichtbalken aan de hemel verschijnen.



„Waanzinnig dit, net boven de Wadden voorbije nacht”, schrijft Frans Schrader bij zijn foto’s. „Unicum noorderlicht.” Op de Wadden is dus een stuk meer groen licht te zien dan in de rest van Nederland.



Waanzinnig dit, net boven de Wadden voorbije nacht. Unicum Noorderlicht pic.twitter.com/U9wb4DeElG — Frans Schrader (@schrader_frans) May 13, 2021

Noorderlicht in Nederland

Of het noorderlicht te zien is of niet, hangt af van de activiteit van de zon. De zon is namelijk een soort onstuimige kolkende vuurbal, en daar komen soms uitbarstingen op voor. Bij zo’n uitbarsting, ook wel zonnestorm genoemd, wordt er in één klap een grote hoeveelheid geladen deeltjes het heelal ingeslingerd. Het poollicht ontstaat doordat geladen deeltjes van de zon met enorme snelheden botsen met stikstof- en zuurstofdeeltjes hoog in onze atmosfeer.