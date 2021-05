VN-chef wil nu meteen een einde maken aan gevechten tussen Israël en Palestijnen

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties wil dat er nu meteen een einde komt aan de gevechten tussen Israël en de Palestijnen. Hij zei vandaag tijdens de Veiligheidsraad dat de VN alle partijen betrekt bij een poging om een staakt-het-vuren tot stand te brengen.

De VN-chef zei dat de situatie in de regio door de escalatie van het geweld oncontroleerbaar kan worden. Hij waarschuwde voor een humanitaire crisis en toenemend extremisme. Ook veroordeelde hij het geweld van vandaag, waarbij volgens plaatselijke autoriteiten zeker veertig Palestijnen omkwamen. „Deze zinloze cyclus van bloedvergieten, terreur en verwoesting moet onmiddellijk stoppen.”

Beschuldigingen vliegen over en weer tijdens VN Veiligheidsraad

De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken, Riyad al-Maliki, beschuldigde Israël tijdens de Veiligheidsraad van agressie tegen het Palestijnse volk en tegen plekken die voor de Palestijnen heilig zijn, zoals de al-Aqsamoskee in Jeruzalem. Daar botste de Israëlische oproerpolitie eerder met Palestijnse betogers. Er werd met stenen gegooid en traangas afgevuurd. Honderden Palestijnen en tientallen agenten raakten toen gewond.

„Sommige mensen willen deze woorden – oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid – niet gebruiken”, ze al-Maliki. Maar volgens hem is daar wel degelijk sprake van. „Hoeveel Palestijnen moeten nog sterven voordat het tot een veroordeling komt?”, vroeg hij zich af.

De Israëlische ambassadeur bij de VN, Gilad Erdan, haalde op zijn beurt uit naar de militante Palestijnse beweging Hamas. Erdan beschuldigde Hamas van het aansturen op een oorlog met Israël. „Hamas koos ervoor om de spanningen op te voeren”, zei de diplomaat.

Israëlische premier houdt televisietoespraak

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei vandaag in een toespraak op de televisie dat de campagne tegen de Palestijnen in Gaza voorlopig nog niet voorbij is. „Wij gaan net zo lang door als nodig is, om voor u, de burgers van Israël, de kalmte en rust te herstellen. Dat zal tijd kosten.”

Het gewapende conflict tussen Israël en de Palestijnen escaleerde ongeveer een week geleden. De raketbeschietingen begonnen op 10 mei en volgden op de rellen bij de al-Aqsamoskee.