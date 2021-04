Wéér een gewelddadige motorclub verboden en ontbonden verklaard

Motorclub Caloh Wagoh is vandaag door de rechter verboden en ontbonden verklaard. Volgens de rechtbank gaat de club zich te buiten aan zeer ernstig, vaak dodelijk geweld en bedreigingen. Daarmee is het bestaan van Caloh Wagoh in strijd met de openbare orde, aldus de rechtbank.

Het Openbaar Ministerie had in een civiele procedure een verbod op de club gevraagd, omdat deze volop verwikkeld is in zware misdaad en zich schuldig maakt aan „een stroom aan ernstig geweld”.



My short piece about Caloh Wagoh, accused of operating a murder for hire scheme in the Netherlands, and other European outlaw motorcycle gangs https://t.co/Q8Dl0AtPjw — Matt Steinglass мы живем в мертвящей пустоте (@mattsteinglass) August 14, 2020

Niet alleen Caloh Wagoh

Justitie is al een tijd bezig motorclubs in Nederland weg te krijgen. In soortgelijke procedures zijn bij diverse rechterlijke instanties successen geboekt. Clubs als No Surrender en Hells Angels zijn inmiddels in hoger beroep verboden verklaard. De Hoge Raad bekrachtigde het verbod op Satudarah en – met een enkele nuance – op Bandidos.

Er lopen nog ettelijke strafzaken tegen een aantal leden van Caloh Wagoh, dat staat voor ‘zwarte woonwagen’, waaronder het grote liquidatieonderzoek Eris. De oprichter van de club, Delano R., is daarin de hoofdverdachte. Hij zou een reeks opdrachten voor huurmoorden van Ridouan Taghi hebben aangenomen. Taghi is zelf het middelpunt van een ander groot liquidatieproces, Marengo.



Dit is het Caloh Wagoh-proces: moord op bestelling, handel en afpersing https://t.co/6Y3xJAQJay — 't Amstelveentje (@t_amstelveentje) February 19, 2020

Wiki over Calog Wagoh

Caloh Wagoh ontstond twee jaar geleden uit een fusie tussen de Crips en motorclub Trailer Trash, die zijn roots in de kamperswereld heeft liggen. Na een verschil van inzicht trok Trailer Trash zich terug. Inmiddels telt de club al tien Nederlandse chapters (vestigingen). Veel leden zijn van Surinaamse afkomst of zijn woonwagenbewoner. Er zijn tientallen afdelingen in Nederland, België, Verenigd Koninkrijk en Suriname.



