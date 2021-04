Minder verkeersdoden, wel hoogste aantal verongelukte fietsers in 25 jaar

Het aantal mensen dat overleed door een verkeersongeluk is vorig jaar met zo’n 8 procent afgenomen tot 610 slachtoffers. Wel zijn er meer fietsers omgekomen. Het gaat om het hoogste aantal verongelukte fietsers in 25 jaar tijd.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2020 kwamen in Nederland 610 mensen om door een verkeersongeval, waarvan 453 mannen. Het zijn 51 verkeersdoden minder dan in 2019 en het laagste aantal sinds 2015. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers daalde het sterkst onder inzittenden van personenauto’s en nam alleen toe onder fietsers. Het aantal verkeersdoden daalde het hardst onder twintigers, dertigers en 80-plussers, en onder de verkeersdeelnemers in Noord-Brabant. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste cijfers.

Hoogste aantal omgekomen fietsers in 25 jaar

De meeste slachtoffers in 2020 waren fietsers (229). Dit waren er 26 meer dan in 2019 en én meer dan in 2018. Daarmee werd in 2020 het hoogste aantal fietsslachtoffers in 25 jaar bereikt. Een derde van alle fietsdoden, 74 personen, verongelukte op een e-bike. In 2019 overleden 65 e-bikers door een verkeersongeval.



Personenauto’s

In 2020 kwamen 195 inzittenden van een personenauto, (37 passagiers en 158 bestuurders), om het leven, 42 minder dan in 2019. Het aantal passagiers onder de slachtoffers daalde met 32, het aantal bestuurders daalde met 10.

Ook overleden in 2020 44 motorrijders, 41 voetgangers, 33 brom- en snorfietsers, 34 bestuurders van een scootmobiel en 23 inzittenden van een bestel- of vrachtauto.

Grootste daling verkeersdoden

De helft van het aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdsgroep nam af van 324 in 2019 naar 306 in 2020. De gestage daling van het aantal verkeersdoden onder ouderen is al langer zichtbaar. Oudere dodelijke verkeersslachtoffers (60-plus) hebben relatief vaak een fietsongeval, terwijl verkeersslachtoffers jonger dan 60 jaar voornamelijk omkomen bij een auto-ongeluk.

Het aantal twintigers en dertigers dat omkwam in het verkeer is, na een stijging in 2019, gedaald tot het niveau van de jaren 2016–2018.

Grootste daling verkeersdoden in Noord-Brabant

In Noord-Brabant viel het hoogste aantal dodelijke slachtoffers, maar het aantal verkeersdoden is er ook het sterkst gedaald. In 2020 vielen daar 99 dodelijke verkeersslachtoffers, tegen 142 in 2019 en 150 in 2018. Ook in Overijssel, Utrecht en Flevoland daalde het aantal dodelijke verkeersslachtoffers.

In Zeeland, Groningen en Friesland nam het aantal verkeersdoden in 2020 toe in vergelijking met 2019. Het aantal dodelijke slachtoffers in Drenthe, Gelderland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Limburg bleef op hetzelfde niveau als in 2019. In Flevoland vielen de minste verkeersdoden.

Meer wandelaars



In het 'coronajaar' 2020 waren er veel minder verkeersongevallen dan in andere jaren. Toch daalde het aantal slachtoffers minder sterk dan verwacht. Paul Broer, landelijk projectleider infrastructuur bij de politie, legt uit hoe dat komt: pic.twitter.com/xQxoczPb49 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) April 8, 2021

Vorige week publiceerden politie, verzekeraars en het verkeerskundig ict-bureau VIA cijfers over het totaal aantal verkeersongelukken. Het aantal ongelukken nam met 20 procent af, maar het aantal slachtoffers niet. De verschillende lockdowns zorgden ervoor dat er minder autoverkeer was, maar fietsers en wandelaars gingen juist veel meer de weg op.