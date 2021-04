Italiaanse agenten vinden per toeval eeuwenoud gestolen standbeeld terug in België

Twee leden van de speciale kunsteenheid van de Italiaanse politie hebben per toeval een gestolen Romeins beeld teruggevonden in België. Het gaat om een beeld uit de eerste eeuw voor Christus dat in 2011 werd gestolen in Rome.

De twee agenten waren in Brussel en maakten in hun vrije tijd een lange wandeling in de Zavelwijk, een wijk die bekend staat vanwege haar vele antiekwinkels. In de etalage van een van de winkels zagen de agenten een standbeeld dat eruitzag alsof het uit Italië kwam. Ze vertrouwden het niet en namen er foto’s van.

Gestolen beeld

Eenmaal terug keken de agenten in een speciale database van gestolen kunstwerken. In de lijst van die database zagen ze tot hun verbazing het standbeeld terug dat ze bij de antiekwinkel hadden gezien. Daaruit bleek dat het beeld tien jaar geleden was gestolen in Rome.

Het gaat om een zogenoemd ‘Totagus’ beeld, dat een man voorstelt in een gedrapeerde toga. Het hoofd van het beeld ontbreekt. Naar schatting is het gestolen beeld 100.000 euro waard.

Zo ziet het Romeinse beeld eruit:

Onderzoek gestart

Het gestolen beeld is op bevel van het parket van Rome in beslag genomen en in samenwerking met de Belgische autoriteiten is het naar Italië gerepatrieerd. Italië spant zich al tientallen jaren in om gestolen antieke kunstwerken terug te krijgen die in privé-verzamelingen, musea en commerciële antiekwinkels overal ter wereld beland zijn.

Er is nu een onderzoek naar hoe het gestolen beeld in België terecht is gekomen. In dat onderzoek duikt alvast een Italiaanse handelaar op, die een Spaanse schuilnaam gebruikte en aan het hoofd stond van een illegaal netwerk voor kunsthandel. Hij zou het beeld van de dieven hebben ontvangen en exporteerde het vervolgens naar België. De Italiaan wordt vervolgd wegens heling en illegale uitvoer.