Britten noemen tv-aandacht overleden prins Philip ‘propaganda’

Veel Britten klagen bij de BBC over de hoeveelheid aandacht die ze in tv-programma’s besteedden aan het overlijden van prins Philip. Gisteren overleed de 99-jarige man van koningin Elizabeth, en daarna werd de hele tv-programmering omgegooid. Zo schrapte de BBC populaire programma’s als EastEnders en MasterChef.

Maar er kwam wel iets in de plaats voor die programma’s: eerbetonen aan de prins. Soms was daarbij hetzelfde programma tegelijkertijd op verschillende kanalen te zien. Daarom vergeleken twitteraars de BBC met de toenmalige zenders in de communistische Sovjet-Unie, die alleen maar propaganda uitbraakten.



Dear BBC, this is how most brits feel about Prince Philip while you force a ‘nation in mourning’ narrative on us 🥴 stop the propaganda !!pic.twitter.com/fesDrjrx1M — miya : 🌸 HIROTO & DAIGO 🌸 (@mywinterforest) April 10, 2021



Dear BBC. Yes, we had heard that Prince Philip has died. — Nicholas Till (@nicholas_till) April 10, 2021

Klachten over prins Philip

Bij de Britse zender geldt een protocol rondom het overlijden van leden van de koninklijke familie. Naar verluidt is ook vastgelegd dat de BBC als een van de eerste media het overlijdensbericht ontvangt. Tijdens de rouwperiode moeten de nieuwslezers en presentatoren van de BBC zich in het zwart kleden.

De zender kreeg zoveel klachten dat er een speciaal contactformulier is aangemaakt. „We ontvangen klachten over de hoeveelheid aan televisieberichtgeving over Zijne Koninklijke Hoogheid prins Philip, hertog van Edinburgh”, zo valt te lezen op de klachtenpagina van de omroep.



Jings. So many viewers have complained about too much Prince Philip coverage that the BBC have now set up an easy to fill in form. https://t.co/ocZXPuBeAV pic.twitter.com/hK1afagKCe — Andrew Learmonth (@andrewlearmonth) April 9, 2021

Begrafenis

De begrafenis van prins Philip is zaterdag 17 april, maakt Buckingham Palace. De dienst vindt plaats in St George’s Chapel in Windsor Castle. In het gehele Verenigd Koninkrijk houden mensen een minuut stilte, en Koningin Elizabeth heeft een periode van nationale rouw afgekondigd. Die duurt tot aan de uitvaart. Voor de koninklijke familie zelf is de rouwperiode langer: twee weken.

Prins Philip krijgt geen staatsbegrafenis en ook het publiek krijgt geen toegang. In lijn met de Britse coronamaatregelen, zullen er dertig gasten aanwezig zijn. Ook benadrukt Buckingham Palace dat aanwezigen tijdens de dienst de maatregelen zullen naleven, wat betekent dat de koninklijke familie mondmaskers zal dragen.



UPDATE: In line with his wishes, Prince Philip will not receive a State Funeral and his body will not be Lying-in-State. Instead, the Duke will lie at Windsor Castle until his funeral in St George's Chapel. Due to pandemic, public have been “regretfully requested” not to attend. pic.twitter.com/gq2Ah1B2mz — Omid Scobie (@scobie) April 9, 2021

Harry wel aanwezig, Meghan blijft thuis

Ook prins Harry, de kleinzoon van Philip, zal aanwezig zijn bij de begrafenis. Maar zijn vrouw Meghan Markle blijf thuis. Haar arts heeft haar, vanwege haar zwangerschap, geadviseerd om niet te reizen.

Op de vraag hoe koningin Elizabeth omgaat met het overlijden van haar man, laat een woordvoerder van het paleis weten dat de hele familie rouwt om de dood van prins Philip.