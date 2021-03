1 april-grappen waar kinderen vast hard om kunnen lachen

Word jij op 1 april altijd voor de gek gehouden? Of haal jij juist altijd goede 1 april-grappen uit met je kind? Nee? Kom op, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

Zeker op 1 april moet er gelachen worden. Met deze 1 april-grappen voor je kind komt dat wel goed!

1 april-grappen voor je kind

Deze grappen zorgen in ieder geval zeker voor het echt ‘1-april-gevoel’. Metro schreef eerder over 1 april-grappen en dat die niet meer van deze tijd zijn. Maar ja, voor kinderen…

1. Glaasje?

Vul een glas met rood gekleurde gelatine en zet deze een paar uur in de ijskast. Doe er een rietje in als het is opgestijfd en geef je kind een lekker glaasje limonade.

2. Wat zeg je?

Verander de instellingen van de computer en/of het toetsenbord zodat het toetsenbord anders werkt of zet alles in een andere taal. Chinees is altijd een goede in dit geval. Wel even onthouden hoe je het weer terugzet.

3. Wat je vindt, mag je houden

Een klassiekertje: plak een muntje op de stoep of op tafel vast met secondenlijm. En zorg dan dat je kind het ziet liggen natuurlijk.

4. Gek gezicht

Deze is niet alleen grappig, maar ook best schattig. Plak op alle spullen in de ijskast plakoogjes en vraag je kind om de melk even te pakken. Wedden dat hij of zij net zulke ogen opzet als de deur opengaat?

5. Groeispurt

Vul de neuzen van de schoenen van je kind op met wat toiletpapier. „Wat zeg je; zijn je schoenen opeens te klein? 1 april!”

Plagen voor de televisie

6. Even zappen

Denkt je kind na school neer te ploffen op de bank en even lekker televisie te kijken; werkt de afstandbediening niet. Als hij nou wist dat hij het plakbandje over de sensor even moest verwijderen.

7. Vreemd luchtje

Natuurlijk is een bezoekje aan de feestwinkel ook altijd een goed idee. Hebben jullie een hond? Koop een nepdrol of maak er een in de kamer die nog echt stinkt ook (met een spuitbus). En laat je kind de drol ontdekken… Vies maar wel grappig.

8. Voor wat extra bite

Ook van de feestwinkel verkrijgbaar: nepvliegen. Vlieg in de soep, op het brood of in de limonade…

9. Daarmee zit je altijd goed

Laten we eerlijk zijn; elk kind vindt scheetjes grappig. Niet voor niets is een schetenkussen bij kinderen al jaren een succes. Kopen dus! Eerst verras je je kind ermee en die heeft er vervolgens de rest van de dag vast nog veel plezier van.