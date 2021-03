Ophef om talkshow Beau, waar Bilal Wahib vanavond te gast is

De ophef om acteur en zanger Bilal Wahib is nog lang niet voorbij. Gisteren in Op1 ging het over het hele voorval, en vanavond is Wahib te gast bij de talkshow van Beau van Erven Dorens, Beau. Hij mag dan zijn verhaal doen. Maar daar zijn weinig mensen het mee eens.

Inmiddels weet je vast dat Wahib en collega Oussama Ahammoud tijdens een livestream op Instagram een 12-jarige jongen dwongen om zijn geslachtsdeel te laten zien. Ze halen hem over met de belofte van 17.000 euro. Uiteindelijk gaat het kind overstag en de twee acteurs barsten in lachen uit. Achteraf zegt Wahib dat het om een uit de hand gelopen grap ging. Is dat ook het verhaal dat hij vanavond bij Beau gaat ophangen?

Op Twitter zijn veel mensen – bijna iedereen eigenlijk – verontwaardigd. Dat de acteur na zo’n actie alsnog een podium krijgt, vinden ze belachelijk. Iemand roept Peter van der Vorst, programmadirecteur van RTL, zelfs op om de uitzending te verbieden. „Als je ballen hebt, verbiedt je de uitzending van Beau vanavond. Het kan niet zo zijn dat een hersenloze acteur die kinderporno verspreidt, een podium krijgt bij RTL.”



@petervdvorst als je ballen hebt, verbied je de uitzending van #beau vanavond. Het kan niet zo zijn dat een hersenloze acteur die kinderporno verspreidt, een podium krijgt bij #RTL4 .#beau en daar kun jij ook voor gaan liggen, de eencellige redacteuren op hun plek zetten. — Fons Pasteur (@Fonzie1957) March 25, 2021

‘Wahib krijgt tweede kans’

De carrière van Wahib is zo goed als voorbij – of staat in ieder geval even op pauze. Maar, voorspelde Wierd Duk al, hij krijgt vast een tweede kans. „Dat jongetje van twaalf dat door die gewetenloze smeerlappen in de val is gelokt, het zou je zoontje zijn. Maar ze krijgen natuurlijk een ‘tweede kans’, want zo gaat dat in Nederland.”

„Daar gaat Beau voor zorgen”, haakt iemand in.



Daar gaat Beau voor zorgen https://t.co/cKfuEdl3wO — SuperMenno (@MennoSuper) March 25, 2021

Iemand heeft zelfs al een heel stappenplan achter de hand. Wel mag het duidelijk zijn dat hij het niet eens is met dit soort praktijken: „Je moet je als programmamaker je ogen uit je kop schamen om hem een podium te geven!”



#beau #bilalwahib

1) Spijt betonen

2) Mediastilte

3) Aanschuiven talkshow voor slachtofferrol

4) Voorlichting op scholen geven

5) Docu maken van nr. 4

6) Gerehabiliteerd, want 2de kans Je moet je als programma/maker je ogen uit je kop schamen om hem een podium te geven!! — Morris (@Mozza_1979) March 25, 2021

‘Alles voor kijkcijfers’

Mensen verwijten het Beau ook dat dit allemaal voor de kijkcijfers is. „Wat doe je nou? Nul procent respect voor het slachtoffer. En dat voor kijkcijfers. Dit valt me zwaar van je tegen”, schrijft de één.

„Dit snap ik niet, moreel gezien. Gaat het dan echt alleen om de kijkcijfers? Bilal Wahib uitnodigen vanavond? Wat kan hij inhoudelijk en contextueel nog toevoegen aan dat wat wij allemaal hebben gezien? Of weten? Geen huilie huilie podium verdient deze knaap. Klaar”, vindt de ander.



#beau #beau #beau toch!

Wat doe je nou?

0% respect voor het slachtoffer. En dat voor kijkcijfers.

Dit valt me zwaar van je tegen — Saskia (@huhesas) March 25, 2021



#Beau. Nee. Dit snap ik niet, moreel gezien. Gaat t dan echt alleen om de kijkcijfers? #bilalwahib uitnodigen vanavond?

Wat kan hij inhoudelijk en contextueel nog toevoegen aan dat wat wij allemaal hebben gezien? Of weten? Geen huilie huilie podium verdient deze knaap. Klaar. — Ies voor intimi (@Elle_Belle78) March 25, 2021

Eén persoon richt zich zelfs direct tot Beau: „Beste Beau, ik weet niet of het waar is, maar als het zo is, wil jij alsjeblieft Bilal Wahib niet uitnodigen in je show? Ik weet dat kijkcijfers belangrijk zijn, maar nu even niet. Zijn spijt kan hij betuigen in de rechtbank, niet in jouw show. Alvast bedankt.”



Beste @BeauvanED ik weet niet of het waar is, maar als het zo is, wil jij alsjeblieft #bilalwahib niet uitnodigen in je show? Ik weet dat kijkcijfers belangrijk zijn, maar nu even niet. Zijn spijt kan hij betuigen in de rechtbank, niet in jouw show. Alvast bedankt. #Beau — G. Indira Reynaert (@GIndiraReynaert) March 25, 2021

Beau is vanavond om 22.00 uur te zien op RTL4. Als je de aflevering terug wil kijken, kan dat na afloop hier.