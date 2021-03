Kat Spikey beschoten met buks: ‘Grote kans dat ze moeten amputeren’

Een kat die werd binnengebracht bij een Dierenkliniek in Tiel, blijkt te zijn beschoten met een buks. Dat meldt de desbetreffende Dierenkliniek Tiel-Drumpt in een bericht op Facebook.

De kat kwam al strompelend binnen bij de dierenarts met pijn aan de rechter voorpoot. Er zat een wond op de poot en meteen werd er een röntgenfoto gemaakt. Daarop was te zien dat de poes een zware breuk in het pootje had. Ook waren er splinters van iets anders te zien op de foto.





Kogel versplinterd

„Op de röntgenfoto’s was niet alleen een heftige breuk te zien, maar ook kogeldeeltjes. Spikey is vermoedelijk met een buks beschoten”, schrijft de Dierenkliniek. Volgens de dierenarts zat er één gaatje in de poot van de kat, ter grootte van een bukskogel. De kliniek heeft het vermoeden dat de kogel is versplinterd op het bot, wat de meerdere splinters in de poot verklaart.

De baasjes van Spikey zijn vanzelfsprekend ook flink geschrokken. „Hij kwam strompelend binnenlopen. In eerste instantie dachten wij dat hij misschien ergens vanaf gesprong was. Spikey is een kater van nog geen jaar oud, dus hij kan nog weleens wild zijn”, zeggen eigenaars Gert en Kim tegen Omroep Gelderland.

„We vonden het vreselijk om te horen dat hij beschoten is met een luchtbuks”, vervolgt het stel. „Wie doet nu zoiets? Spikey is ontzettend lief en als hij voor overlast zorgt, kom je dit toch vertellen aan de deur?”

Poot van kat mogelijk geamputeerd

Spikey is door de dierenarts doorverwezen naar een orthopedisch chirurg. Daar worden de kogelsplinters verwijdert en wordt er een poging gedaan de poot te herstellen. Er wordt echter gevreesd dat dat niet meer lukt. „De kans is groot dat ze de poot moeten amputeren, omdat er mogelijk een zenuw is geraakt. Maar dat moet blijken tijdens de operatie.”

Onder de post van de dierenkliniek wordt verontwaardigd gereageerd. Er lijken ook meerdere katten slachtoffer te zijn geworden van de schutter. Een andere katteneigenaar uit Tiel post een foto van zijn kat, die een hoofdwond heeft.