Het is vandaag de vijftiende editie van warmetruiendag. Meedoen? Het concept is simpel: doe een lekkere warme trui aan en zet je verwarming ietsje lager.

De gedachte: „Zet de verwarming een graadje lager en verwarm jezelf, niet de wereld.” Zo’n 150.000 deelnemers trekken vandaag een extra warme trui uit de kast en doen mee aan deze actie voor het klimaat.

Normaal gesproken doen honderden scholen, universiteiten en overheidsinstellingen mee. Door de lockdown is dat dit jaar niet het geval. „We hopen maar dat in die lege kantoren de verwarming uitstaat. Maar uit de grafieken blijkt dat er momenteel meer energie wordt verbruikt dan vorig jaar”, laten de organisatoren weten.

Daarom worden Nederlanders gevraagd om vandaag thuis mee te doen en een warme trui aan te trekken.

Je thermostaat een graadje warmer zetten is dus goed voor het klimaat. Volgens de organisatie bespaart Nederland 3,3 miljoen kubieke meter gas en 6,3 miljoen kilo CO2-uitstoot als iedereen dit op warmetruiendag doet.

Als dat gedurende het hele stookseizoen (1 oktober tot 1 mei) zou gebeuren, wordt zelfs het jaargebruik van een stad zo groot als Amsterdam bespaard.

Gelukkig wordt het vandaag niet heel erg koud, waarschijnlijk rond de 10 graden overdag. In het weekend zullen de warme truien pas echt nodig zijn: dan is er kans op flink wat sneeuw.

Het is vandaag #warmetruiendag. Zet je verwarming eens 1 graad lager en trek net als wethouder @navverheul je warmste trui aan. “Zo bespaar je 6% energie en CO2-uitstoot. En het is belangrijk om te besparen. Want wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken.” pic.twitter.com/rPDa22RphU

— Gemeente Berg en Dal (@bergendalgem) February 5, 2021