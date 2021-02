Jeugdsentiment: ‘Screech’ uit Saved by the Bell overleden, fans en collega’s eren hem

Jeugdsentiment voor 35-plussers pur sang: Saved by the Bell, over hoofdpersonage Zach Morris en z’n high school vrienden, waaronder Screech. De vrolijke nerd met z’n glanzende krulletjes en wijde kleurrijke kleding die verzot was op cheeseburgers. Hij stal stiekem eigenlijk altijd de Saved by the Bell-show. De acteur die hem speeldem overleed aan longkanker. Fans van weleer en z’n oude collega’s eren hem.

Een aantal weken geleden werd bekend dat acteur Dustin Diamond onder behandeling was voor longkanker in stadium 4. Hij had zijn eerste chemokuur inmiddels ondergaan, maar de afgelopen week verslechterde zijn gezondheid snel.

Icoon

„M’n hart breekt”, schrijft een fan van weleer. Een ander poogt een woordgrap te maken. „Zijn leven kwam ‘screeching’ ten einde.” Weer een ander deelt een typische Screech-foto. „Dustin Diamond maakte van Screech een icoon, RIP legend”.



Saved By The Bell was a big part of a lot of our lives. From JFK to Bayside. Dustin Diamond made Screech an icon. RIP Legend pic.twitter.com/EMsClyJtd8 — Josiah Johnson (@KingJosiah54) February 1, 2021



So sad. My thoughts and prayers go out to Dustin Diamond's family, friends and "Saved By the Bell" co-stars. This is heartbreaking. 💔 — Aaron J. (@TheRealAJ_) February 2, 2021

Collega’s ‘Screech’

Collega’s van Diamond zijn verdrietig en reageren op social media. Mario Lopez, die de stoere A.C. Slater speelde in SBTB, deelde op Instagram een aantal foto’s van hem samen met Diamond. „Dustin, je zal gemist worden man. Ik blijf bidden voor je familie.”

Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen. Deeply saddened to hear of the passing of Dustin Diamond, a true comedic genius. My sincere condolences to his family and friends. Looking back at our time working together, I will miss those raw, brilliant sparks that only he was able to produce. A pie in your face, my comrade. — Mark-Paul Gosselaar (@MPG) February 1, 2021

Mark-Paul Gosselaar (Zach Morris in SBTB), die Nederlandse roots heeft, noemde Diamond op Twitter „een waar komisch genie. Terugkijkend op onze tijd waarin we samenwerkten, zal ik die rauwe, schitterende vonken die alleen hij kon produceren gaan missen.” En dan nog even dit Heel goedbedoeld allemaal natuurlijk, maar toch reageert iemand met een ietwat ongemakkelijk interviewfragment van Diamond, waarin hij vertelt Mark-Paul en veel anderen van de cast niet meer te hebben gezien sinds zijn zestiende. Daar wordt ook weer op gereageerd, want Diamond heeft ooit een onthullend ‘tell-all’-boek uitgebracht, waar de oude cast niet heel blij mee zou zijn geweest en waar Diamond naderhand z’n excuses voor heeft aangeboden. In 2015 werd Diamond veroordeeld voor iets wat Screech in elk geval heel anders zou hebben gedaan: misdragingen in een kroeg en verboden wapenbezit.



Y'all must have forgotten that he wrote a tell all book that wasn't flattering about those people. Let him make his statement without trying to "gotcha" MPG. https://t.co/egL4VhFp0P — Jules (@JulianJabbar) February 1, 2021

Tori Spelling

En dan is er ook nog Tori Spelling, de actrice die bekend werd als Donna in Beverly Hills 90210. Ook zij speelde in SBTB en was daarin zelfs het eerste vriendinnetje van Screech, Violet Bickerstaff, een nerdy studiebol die het hart van Screech op hol liet slaan. Dat oude liefde niet roest, blijkt wel uit haar liefdevolle ode aan de acteur.



Tori Spelling posts tribute to 'first on-screen love' Dustin Diamond https://t.co/3rDaX8VfFf pic.twitter.com/B78tucTuQr — Page Six (@PageSix) February 1, 2021

„Mijn eerste televisievriendje Dustin Diamond heeft vleugels gekregen en is een engel geworden. Voordat Donna en David uit Beverly Hills 90210 er waren, had je Screech en Violet. Hij gaf me mijn eerste filmkus. Daarbij gaf hij me een ontzettend warm welkom op de set van Saved By The Bell, een plek die destijds natuurlijk best wel intimiderend was voor een meisje van 14 jaar. Dustin zorgde er altijd voor dat alles oké was, hij was echt een gentleman. Ontzettend aardig, slim en grappig.”

Fans van weleer missen hun Screech. „Ik had me mijn tienerjaren niet kunnen voorstellen zonder Screech en the gang. Ik hoop dat hij aan het genieten is van een dikke vette cheeseburger bij Max Diner in de hemel.”



This makes me so sad. You are so right I can't imagine my teen years without Screech and the gang. I hope right about now he's sliding into a sticky booth for a greasy cheeseburger at the big Max Diner in the sky.#RIPScreech pic.twitter.com/LM6h3P6GlC — Elle 🇺🇸 (@Karl_Gray1210) February 1, 2021

