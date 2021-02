Frisse duik? IJszwemmen populair dankzij coronacrisis

Terwijl schaatsers niet kunnen wachter óp het water te staan, zijn er steeds meer mensen die liever ín het ijskoude water duiken. IJszwemmen wordt steeds populairder en ook de afgelopen week doken er heel wat mensen met alleen zwemkleding in meertjes, rivieren of grachten voor wat verfrissing.

Spring je na een hete sauna het liefst het koude dompelbad in? Baalde je als een stekker dat de nieuwjaarsduik dit jaar niet doorging? En floreer je bij de temperaturen van afgelopen week? Dan is je interesse bij het woord ‘ijszwemmen’ wellicht direct gewekt. Bij deze sport trek je baantjes in water van 5 graden of kouder. Niet voor koukleumen, dus.



Ik kan niet kiezen; ijszwemmen of schaatsen. Maar dat hoeft ook niet. pic.twitter.com/IVQmRdwWLn — Marian Versteeg (@MarianVersteeg) February 11, 2021

Volendam al aan het ijszwemmen

In Volendam zaten ze er al even op te wachten: een wak hakken in de Gouwzee om vervolgens een ijskoude duik te nemen. „Je moet niet denken!”, zegt ijszwemmer Dave Kes tegen NH Nieuws. „Gewoon er instappen.” Hij meldt dat het voelt alsof er allemaal naalden in je huid prikken. „Het is een extase, een soort ‘slush puppy’ waar je in zit.” Ook in de Amstel in Amsterdam wordt al gezwommen. IJs ligt er voorlopig toch niet op elke gracht dus er kan prima een duik worden genomen.

Ook in Breda hebben verschillende mensen zich in zwemkledij gehesen om wat verfrissende baantjes te trekken. De sport wordt steeds populairder en de onofficiële ijszwemvereniging van de Galderse Meren ging van twee naar veertig leden. Dat hebben ze deels te danken aan de coronacrisis, zegt oprichter Karin van Nassau tegen Hart van Nederland. „Toen de zwembaden in maart de deuren moesten sluiten nam bij ons de populariteit toe.”

Instagrammende ijszwemmers

De snelgroeiende vereniging komt twee keer per week samen om de sport te beoefenen. Op woensdag en zondag zijn de koudbloedige sportievelingen bij de Galderse Meren te vinden. Zo nu en dan doet er zelfs een omstander mee, zegt Van Nassau. Via Instagram doen ze hard hun best de sport aan populariteit te laten winnen door mooie kiekjes en filmpjes te plaatsen.



Bekende ijszwemmers

Sommige BN’ers nemen graag een duik in ijskoud water, en dan hebben we het niet alleen over Wim – The Iceman – Hof. Acteur Manuel Broekman en oud-voetballer Evgeniy Levchenko nemen ook graag een frisse duik. Levchenko duikt elke ochtend om half acht het koude water in en gaf gisteravond bij Jinek een goede tip: Je moet het rustig opbouwen. „Je moet niet meteen bij -2 beginnen met zwemmen, dan kan je een hartaanval krijgen.”

Broekman doet hetzelfde sinds een half jaar. Hij is er vooral op tegen dat we kou als iets negatiefs zien. „We worden hier opgevoed: het is buiten koud dus doe een jas aan! Maar sinds ik dit doen, heb ik het nooit meer koud! Ik vind dat iedereen dit moet ervaren.”



"Je moet het rustig opbouwen. Je moet niet meteen bij -2 beginnen met zwemmen, dan kan je een hartaanval krijgen". Evgeniy Levchenko, die al 4 jaar lang, iedere ochtend om 07:30 het ijskoude water in springt. #Jinek — Jinek (@Jinek_RTL) February 11, 2021

Tips voor beginners

Lopen de rillingen je over de rug bij het idee van zwemmen in ijskoud water maar ben je toch nieuwsgierig? Er is ook een officiële ijszwemvereniging. Zij hebben een lijst met tips opgesteld voor wie zich aan deze extreme sport wil wagen. Zo adviseren ze te beginnen met regelmatig kort en koud te douchen en in de zomer te beginnen met buiten zwemmen zodat je langzaam went aan de steeds kouder wordende temperaturen. Zorg voor een handdoek en warme kleren als je uit het water komt. Er zijn ook speciale handschoenen voor de sport.

De schrikreactie is volgens de professionals normaal, het is belangrijk rustig te blijven. Daarnaast is het advies om nooit alleen te gaan en niet te ver het water in te gaan. Ook is luisteren naar je lichaam belangrijk, die geeft aan als het (een keertje) niet lukt.