Dít is de Taalvout van het jaar

Je kunt veel dieren berijden. Denk aan een paard, stier of misschien zelfs een struisvogel, als je echt je best doet. Maar een konijn berijden, dat is gewoon zielig. Toch vond een restaurant een manier: op het bord buiten stond ‘Wij berijden ons konijn in eigen keuken’. Of hadden ze misschien ‘bereiden’ bedoeld? Waarschijnlijk wel, en daarom is dat de Taalvout van het jaar.

De konijnen-berijders kregen 19 procent van de stemmen in de jaarlijkse Taalvoutjes-verkiezing. Deze uitspraak mag dus met recht de titel ‘Taalvout van het jaar 2020’ dragen. Dat heeft de humoristische taalsite Taalvoutjes vandaag bekendgemaakt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Satanise your hands’

Veel mensen kunnen lachen om de Taalvoutjes die het platform – veelal op Facebook – plaatst. De taalfans konden de afgelopen weken stemmen op de 24 grappigste, populairste en soms ook pijnlijkste taalvouten uit het afgelopen jaar. Dit jaar werd het nieuws vooral gedomineerd door één ding: corona. Ook de Taalvoutjes-tijdlijn stond vol met virusgerelateerde foutjes. Daarom is het extra opvallend dat niet zo’n fout de prijs in de wacht heeft gesleept.

Maar corona is niet helemaal een ondergeschoven kindje: op de derde plek staat een bord met de Engelstalige boodschap ‘Please satanise your hands here’. Of ze ook echt willen dat je huid rood wordt en je hoorntjes groeit op je vingers, is niet bekend. Op nummer twee staat een bericht van NU.nl, daarin beloven burgemeesters op te komen treden bij illegale feesten.

De verdere top 10:

4: ‘Helaas. Wij zijn dichd. We are closet. Wir sint gesloßen.’

5: ‘Doodgereden dier bij Luttelgeest is zo goed als dood.’

6: ‘Dit klopt niet, dit geldt alleen voor collega’s uit Brabant. Als je uit een normale provincie komt, mag je gewoon komen werken.’

7: ‘We zijn open. Ook om me te nemen. Welkom.’

8: ‘Wij zoeken een Labradoodle mini om het gezin af te maken!’

9: ‘Plaats uw kar in degene voor u.’

10: ‘Winkelmandje verplicht. Geld voor iedere bezoeker.’



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat vond jij de grappigste taalmisser van het afgelopen jaar? Je hebt nog maar 24 uur om je #stem uit te brengen in de Grote Voutjesverkiezing van 2020! Kies jouw favoriet nu op https://t.co/LhlEdueqyo en maak kans op een supercalifragilisticexpialidocious Taalvoutjes-pakket! 😁 pic.twitter.com/1Ru4AXImR7 — Taalvoutjes (@Taalvoutjes) February 9, 2021

‘Wij berijden onze taarten’

Ieder jaar zet het platform Taalvoutjes de populairste taalmissers van het afgelopen jaar op een rij. Dan roepen ze de ruim 500.000 fans op om te stemmen op hun favoriet. Welke taalvout aan het eind van de verkiezing de eregalerij mag worden toegevoegd is ook voor Taalvoutjes zelf elk jaar weer een verrassing.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maar helemaal verbaasd door de winnaar van dit jaar was oprichtster Vellah Bogle niet. „Bereden zaken doen het altijd goed. De populairste taalvout van 2016 was een bord met ‘Wij berijden onze taarten, speciaal voor u’, waar een ieder toch snel American Pie-achtige toestanden voor zich ziet. In andere jaren gingen onder andere een vegetarische slager die in de diepvries ligt, een bus met de slogan ‘uw probleem, ons een zorg’ en een dikkepeerzaag er met de eretitel vandoor.” En wat 2021 ons gaat brengen? Bogle: „Daar zijn wij nou ook heel benieuwd naar!”